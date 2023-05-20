السبت 20 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الكشف الطبى بالمجان على 1317 مواطنا فى قافلة طبية بدمياط

صحة دمياط
صحة دمياط

واصلت مديرية الصحة بدمياط، جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة وفقا للخطة المعدة مسبقاً للوصول بتلك الخدمات إلى الأهالى بجميع المناطق، حيث تم تنفيذ قافلة بقرية خزان الوسطانى التابعة لمركز كفر سعد خلال يومى الجمعة والسبت، تضمنت كافة التخصصات الطبية ومعمل لتحاليل الدم ووحدتين للأشعة والسونار وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان، تحت رعاية  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الغفار  وزير الصحة والسكان، وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة، أنه وخلال تلك القافلة تم توقيع الكشف الطبى بالمجان على ١٣١٧مواطنا، حيث تم تحويل ٤٠ حالة من بينهم لتلقى العلاج بالمستشفيات بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد ٩ حالات أخرى فضلاً عن إجراء ٣٨٨ تحليلا معمليا والكشف بالأشعة لعدد ٥٠حالة والسونار لـ٣٧حالة.


عقد  الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، اجتماعا مع لجان المتابعة لمناقشة خطة المرور على المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، والمراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة.

 

وتناول الاجتماع مناقشة تقارير المرور على منافذ تقديم الخدمة الطبية وما تم من إجراءات حيال التحقيقات التي أجريت للمخالفين من قبل محققي الشئون القانونية بالمديرية.

 

وشدد وكيل الوزارة على مدير إدارة المتابعة برصد الأخطاء وتوثيقها والعمل على تصويبها والمتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمستشفيات وكافة الأقسام الطبية وغير الطبية بها، في مختلف الفترات الصباحية والمسائية وعرض تقارير دورية بالزيارات الإشرافية  على وكيل الوزارة بما تم إنجازه.

صحة دمياط دمياط وكيل صحة دمياط أحداث دمياط

الأكثر قراءة

الدول الغنية مدينة للفقيرة!

موعد مباراة الأهلى والوداد المغربى فى نهائى دورى أبطال إفريقيا 2023

أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم السبت 20-5-2023

البنك الأوروبي يسلط الضوء على الشراكات مع مصر لدعم جهود التحول الرقمي

مواقع التواصل الاجتماعى.. سلاح ذو حدين فى العلاقات الزوجية بالعصر الحديث

استجابة لشكوى.. الأمن يضبط 136 قضية مخدرات فى شبين القناطر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الدول الغنية مدينة للفقيرة!

د.أحمد الخميسى

ماذا أغضب ابنة نجيب محفوظ؟

د هند جاد

بعضهم يتوهم.. الحقيقة المطلقة

د. منى حلمى

جيوب منتفخة وقلوب فارغة

علي سعدة

أبناؤنا فى الخارج

حسين دعسة

إعلان جدة يدعم الوصاية الهاشمية على أوقاف ومقدسات القدس

ماجد حبته

مصر فى القمة.. العربية

صفاء النجار

التطوير والوعى العام «٤-٤».. مثلث ماسبيرو وعمارة الحداثة

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

عودة سوريا إلى «المظلة العربية».. هل يقلق إسرائيل؟

الرئيس الفلسطينى: نرفض استمرار استباحة الاحتلال لأراضينا ونطالب بمحاسبة إسرائيل

بالتزامن مع صلاة الجمعة.. مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال