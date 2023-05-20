الكشف الطبى بالمجان على 1317 مواطنا فى قافلة طبية بدمياط

واصلت مديرية الصحة بدمياط، جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة وفقا للخطة المعدة مسبقاً للوصول بتلك الخدمات إلى الأهالى بجميع المناطق، حيث تم تنفيذ قافلة بقرية خزان الوسطانى التابعة لمركز كفر سعد خلال يومى الجمعة والسبت، تضمنت كافة التخصصات الطبية ومعمل لتحاليل الدم ووحدتين للأشعة والسونار وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان، تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

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وذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة، أنه وخلال تلك القافلة تم توقيع الكشف الطبى بالمجان على ١٣١٧مواطنا، حيث تم تحويل ٤٠ حالة من بينهم لتلقى العلاج بالمستشفيات بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد ٩ حالات أخرى فضلاً عن إجراء ٣٨٨ تحليلا معمليا والكشف بالأشعة لعدد ٥٠حالة والسونار لـ٣٧حالة.



عقد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، اجتماعا مع لجان المتابعة لمناقشة خطة المرور على المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، والمراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة.

وتناول الاجتماع مناقشة تقارير المرور على منافذ تقديم الخدمة الطبية وما تم من إجراءات حيال التحقيقات التي أجريت للمخالفين من قبل محققي الشئون القانونية بالمديرية.

وشدد وكيل الوزارة على مدير إدارة المتابعة برصد الأخطاء وتوثيقها والعمل على تصويبها والمتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمستشفيات وكافة الأقسام الطبية وغير الطبية بها، في مختلف الفترات الصباحية والمسائية وعرض تقارير دورية بالزيارات الإشرافية على وكيل الوزارة بما تم إنجازه.