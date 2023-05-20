السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

استجابة لشكوى.. الأمن يضبط 136 قضية مخدرات في شبين القناطر

الأمن
الأمن

كشفت أجهزة الأمن عن متابعتها لشكوى تم نشرها على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن تعليق متضمناً ادعاء بإنتشار ترويج المواد المخدرة بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية. 

بالفحص تبين قيام الأجهزة الأمنية بتوجيه العديد من الحملات الأمنية بالمنطقة محل الشكوى خلال الآونة الأخيرة، أسفرت عن ضبط ضبط (136 قضية بمضبوطات بلغت 56,410 كيلو جرام من مخدر الحشيش – 28,970 كيلو جرام من مخدر الهيروين – 2,90 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – 50 جرام لمخدر الإستروكس – 410 جرام لمخدر الأيس- 40 قرص مخدر) بإجمالى 153 متهما.

 وجار استمرار توجيه الحملات بالمنطقة المشار إليها لضبط المخالفات.

10 كيلو جرام من مخدر الحشيش التواصل الإجتماعى فيس بوك الحملات الأمنية ترويج المواد المخدرة مخدر الهيروين مخدر الاستروكس مخدر الحشيش مخدر الأيس مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية

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