استجابة لشكوى.. الأمن يضبط 136 قضية مخدرات في شبين القناطر

كشفت أجهزة الأمن عن متابعتها لشكوى تم نشرها على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن تعليق متضمناً ادعاء بإنتشار ترويج المواد المخدرة بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية.

بالفحص تبين قيام الأجهزة الأمنية بتوجيه العديد من الحملات الأمنية بالمنطقة محل الشكوى خلال الآونة الأخيرة، أسفرت عن ضبط ضبط (136 قضية بمضبوطات بلغت 56,410 كيلو جرام من مخدر الحشيش – 28,970 كيلو جرام من مخدر الهيروين – 2,90 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – 50 جرام لمخدر الإستروكس – 410 جرام لمخدر الأيس- 40 قرص مخدر) بإجمالى 153 متهما.

وجار استمرار توجيه الحملات بالمنطقة المشار إليها لضبط المخالفات.