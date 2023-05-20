السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

قادرون باختلاف

"الشباب" تنظم اللقاء الرياضي الختامي للمشروع القومي لذوي الهمم

فعاليات اللقاء الرياضي
فعاليات اللقاء الرياضي الختامي للمشروع القومي

 

نظمت وزارة الشباب والرياضة فعاليات اللقاء الرياضي الختامي للمشروع القومي لذوي الهمم"قادرون باختلاف"، علي هامش فعاليات ملتقى الرياضة والتنمية الأول للدول العربية، والذي تنظمه الوزارة ممثلةً في الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للقاعدة الشعبية)، بالتعاون مع الإدارة المركزية لشئون الوزير (الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات)ومديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، خلال الفترة (١٦-٢١) مايو الجاري بمدينة الغردقة، ضمن فعاليات عام الشباب العربي 2023، والذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

شهد فعاليات اللقاء الرياضي الختامي الدكتورة سونيا عبد الوهاب وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية للتنمية الرياضية، الدكتور عمرو الحداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية، الدكتورة غادة جمال مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، الدكتور أحمد حسان مدير عام الإدارة العامة للنشاط الرياضى الطلابى، محمود عبد العزيز مدير عام الإدارة العامة للاتحادات النوعية، حسن خلف مدير مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر.

شارك في اللقاء الرياضي الختامي ٢٠ محافظة وهي "المنوفية، أسوان، بني سويف، أسيوط، بورسعيد، الدقهلية، الفيوم، الشرقية، البحيرة، المنيا، السويس، الاسكندرية، الاسماعيلية، القاهرة، قنا، الأقصر، كفر الشيخ، القليوبية، الغربية، سوهاج"، في منافسات"كرة طائرة جلوس، تنس طاولة، رفع أثقال، العاب قوي جري١٠٠م، دفع جلة، كرة قدم خماسي".

وتضمن البرنامج عدة جلسات وهي "التنمية الرياضية والتنمية المستدامة، التنمية الرياضية لشباب قادة المستقبل، تنمية مهارات سوق العمل في قطاعات الرياضة، تنمية مهارات قيادات التنمية الرياضية، استراتيجية الرياضة والتنمية المستدامة، أسس وضع استراتيجيات ادارة تنمية الرياضة، استراتيجيات الرياضة للجميع، الرياضة للجميع والتنمية المجتمعية، التنمية المجتمعية والتطوير المجتمعي، مبادرات التنمية الرياضية في الوطن العربي (عرض حالة)".

جدير بالذكر أن ملتقى الرياضة والتنمية الاول للدول العربية يشارك فيه وفود ١٦ دولة عربية وهي (السودان، قطر، الإمارات، ليبيا، الأردن، لبنان، الجزائر، الصومال، موريتانيا، فلسطين، اليمن، الكويت، العراق، تونس المغرب)، بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة للملتقي.

ملتقى الرياضة والتنمية كفر الشيخ محمود عبد العزيز لدكتورة سونيا عبد الوهاب قادرون باختلاف

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