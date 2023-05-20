الإصابات تحاصر المنتخب الوطني قبل مواجهة غينيا في التصفيات الإفريقية

ضربت الإصابات لاعبى المنتخب الوطني، قبل مباراة غينيا المقرر لها يوم 14 يونيو المقبل في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وشهدت الأيام الماضية إصابة أكثر من لاعب ينوى البرتغالي روي فيتوريا المدير الفنى للفراعنة في ضمهم لمعسكر يونيو المقبل بعضهم باتت فرصهم مستحيلة للتواجد في المعسكر المقبل، والبعض الآخر هناك احتمالات لتواجدهم أمام غينيا .

ومن اللاعبين الذين خرجوا من حسابات الجهاز الفني فى معسكر يونيو: «أحمد حسن كوكا المحترف في الدورى التركي، الذى تأكد بشكل كبير لتعرضه للإصابة منعته من المشاركة مع فريقه، كما يغيب محمود الونش لاعب الزمالك عن مباراة غينيا بعد تعرضه لإصابة الرباط الصليبي يغيب على إثرها ما بين 8 إلى 11 شهرا، بالاضافة إلى أمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركى الذى أنهى مشواره مع فريقه بسبب الإصابة ويحتاج للعلاج والتأهيل لما بعد معسكر يونيو.

ومن اللاعبين الذى يسعى الجهاز الطبى للمنتخب تجهيزهم لمباراة طارق حامد لاعب اتحاد جدة السعودى ومحمد الشناوى حارس مرمى الأهلي، حيث أن المؤشرات تؤكد لحاق الشناوى بمباراة غينيا وهناك محاولات لتواجد طارق.

وكشف محمد غرابة مدير المنتخب، أن اتحاد الكرة مازال في انتظار رد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشأن تأجيل مباراة غينيا بعد تحديد موعد اقامتها يوم 14 يونيو المقبل.

وكان اتحاد الكرة قد تقدم بطلب إلى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم لتأجيل مباراة غينيا واقامتها يوم 20 يونيو، بسبب ارتباط الأهلى بنهائى دوري الأبطال أمام الوداد المغربي يوم 11 يونيو.

واستقر الجهاز الفني للمنتخب على انطلاق معسكر المنتخب أحد يومي 9 أو 10 يونيو المقبل أى قبل موعد الاجندة الدولية بـ48 ساعة على الأقل المقرر لها يوم 12 يونيو، على أن يتم تحديد الموعد النهائى خلال الساعات المقبلة.