ضمن مبادرة "شوف بنفسك".. طلاب جامعة المنوفية في زيارة للمشروعات التنموية العملاقة بتوشكى

شارك طلاب جامعة المنوفية ضمن وفد شباب المحافظة في زيارة إلى المشروعات التنموية العملاقة التي يتم تنفيذها بتوشكى، وذلك ضمن مبادرة "شوف بنفسك"، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية والدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون التعليم والطلاب.



تاتي المبادرة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعزيز قيم الولاء والانتماء وتوعية الطلاب والشباب بالمشروعات القومية العملاقة التي أنجزتها الدولة في مسيرة بناء الجمهورية الجديدة.

وأكد الدكتور أحمد القاصد، أن طلاب جامعة المنوفية يشاركون في زيارة وفد شباب المحافظة لتفقد عدد من المشروعات التنموية العملاقة التي تمت والتي تتم بتوشكى ضمن المشروع القومي لتنمية جنوب الوادي بمحافظة أسوان حيث يعد أول وفد شبابي طلابي علي مستوى محافظات الدلتا، مؤكدا حرص الجامعة على تنظيم الرحلات العلمية والتدريبية والثقافية للطلاب لزيادة وعيهم وتعزيز قيم الولاء الانتماء لديهم.

وأشار محافظ المنوفية، إلى أنه تم التنسيق بين المحافظة وشركة مدكور لتفعيل مبادرة "شوف بنفسك" التي أطلقتها القوات المسلحة المصرية وإرسال وفد شبابي وطلابي للتعرف علي حجم الإنجازات بتوشكي ومشاهدتها على أرض الواقع، موجهًا وفد شباب المحافظة بضرورة نقل ما شاهدوه ولمسوه من إنجازات لأصدقائهم وعائلاتهم ليؤكدوا أن دولتهم تسير في خطى صحيحة.