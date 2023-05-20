برينتفورد يقلب الطاولة على توتنهام ويتغلب عليه بثلاثية في البريميرليج

قلب برينتفورد تأخره بهدف إلى فوز بثلاثية على حساب توتنهام، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين عصر اليوم السبت في إطار الجولة الـ 37 من الدوري الإنجليزي.

الفوز رفع رصيد برينتفورد في جدول ترتيب البريميرليج إلى 56 نقطة في المركز التاسع، بينما وقع توتنهام في المركز السابع برصيد 57 نقطة.

تقدم هاري كين لصالح توتنهام مبكرًا في الدقيقة 8، ثم قلب برينتفورد الطاولة بثلاثة أهداف أحرزهم موبيمو “هدفين” وويسا في الدقائق 50، 62 و88.

تشكيل توتنهام.. دنجوما أساسيًا.. وكين يقود الهجوم أمام برينتفورد

وبدأ المهاجم الهولندي دنجوما أساسيًا، ويجاوره في خط الهجوم هاري كين، سون هيونج مين وديان كولسفيسكي.

حراسة المرمى: فروستر

خط الدفاع: إيمرسون، لينجليه، سانشيز، دافيز

خط الوسط: سكيب، بيسوما، كولسيفسكي

خط الهجوم: سون، دنجوما، كين

ويشهد جدول الترتيب منافسة قوية بين الفرق في المراكز العليا. يحتل برايتون المركز السادس برصيد 58 نقطة، بينما يأتي ليفربول في المركز الخامس برصيد 65 نقطة، ومانشستر يونايتد في المركز الرابع برصيد 66 نقطة. وعلى بعد قليل منهم يأتي نيوكاسل في المركز الثالث برصيد 69 نقطة.