السبت 20 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس الوزراء: تيسيرات وحوافز لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لقطاع الطاقة

خلال اللقاء
خلال اللقاء

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

وجدد رئيس الوزراء فى مستهل اللقاء الإشارة إلى ما يحظى به قطاع الطاقة من اهتمام، لافتًا إلى ما تتيحه الدولة المصرية من تيسيرات وحوافز لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لهذا القطاع الواعد، وتعظيماً لما نمتلكه من مقومات وإمكانات.

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور محمد شاكر جهود الوزارة فى جذب المزيد من الاستثمارات لقطاع الطاقة، وسبل تعظيم أوجه مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي فيما تتم إقامته وتنفيذه من مشروعات، خاصة فى مجال الطاقة المتجددة.

وتطرق وزير الكهرباء، خلال اللقاء، إلى جهود توفير التغذية الكهربائية لمختلف المشروعات الاستراتيجية والتنموية، وخاصة ما يتعلق بقطاعي الصناعة والزراعة، لما لهما من دور كبير فى تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة، وما تتضمنه من نمو فى حجم الصادرات المصرية، فضلا عن التوسع فى الرقعة الزراعية، تأميناً لمختلف المحاصيل الزراعية الاستراتيجية.

وتناول الدكتور محمد شاكر، فى هذا الصدد، الموقف الخاص بإنشاء عدد من المحطات ومحولات الكهرباء، وكذا ما يتعلق بخطوط الربط، لتوفير التغذية الكهربائية للمشروعات الاستراتيجية الخاصة بالاستصلاح الزراعى، مستعرضاً تقريراً مفصلاً حول التوقيتات الزمنية المتعلقة بالانتهاء من هذه المشروعات، وكذا خطة التدفقات المالية اللازمة لتنفيذها خلال الفترة المقبلة.

كان رئيس الوزراء، قد اختتم أعماله الأسبوع الماضي بجولة فى عددٍ من المشروعات بمحافظة الجيزة، استهلها بتفقد مشروع تنمية وتطوير المنطقة الاستثمارية بالصف، التي تقع داخل نطاق المنطقة الحرة التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورافقه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وخلال تفقد المنطقة الاستثمارية، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من حسام هيبة، حول المخطط العام لمشروع تنمية وتطوير هذه المنطقة الاستثمارية، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية تعظيم الاستفادة من الأصول الموجودة في المنطقة، واستغلال مكوناتها على النحو الأمثل بإجراءات سريعة تحقق عائدا اقتصاديا من خلال أنشطة متكاملة، تشمل تنفيذ مجمع للحرف اليدوية ومنتجع للجذب السياحي. 

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