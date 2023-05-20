السبت 20 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"الأرصاد" تُحذر من تقلبات جوية وارتفاع فى درجات الحرارة غدًا الأحد

جريدة الدستور

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع درجات الحرارة غدًا، مع وجود نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، بالإضافة إلى وجود فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وفي السياق، قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم نشهد اعتدالًا في درجات الحرارة، مضيفة: "كنا نلاحظ بعض البرودة أثناء فترات الليل والصباح الباكر".

وأشارت إلى أنه متوقع من الغد أن نشهد كتلا صحراوية مع وجود منخفض جوي في الصحراء الغربية، ما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 4 إلى 5 درجات، حيث من المتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 35 درجة مئوية.

أجواء حارة على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية

وأضافت أن الأجواء غدًا ستكون حارة أثناء فترات النهار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، وأجواء شديدة الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، مع تحسن درجات الحرارة خلال فترات الليل، حيث متوقع أن تكون الصغرى في فترة الليل ما بين 22 و23 درجة مئوية.

وتابعت: "متوقع نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية والمناطق المكشوفة في القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومن الممكن أن يؤدي ذلك إلى انخفاض واضح في الرؤية الأفقية".

وأوضحت أن ارتفاع درجات الحرارة متوقع أن يستمر على مدار هذا الأسبوع، محذرة المواطنين من التعرض لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة.

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