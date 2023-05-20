"الأعلى للجامعات": أعداد الطلاب العائدين من السودان لم ترسل أو تحصر حتى الآن

أكد الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى لجامعات، عدم إرسال أو حصر أعداد الطلاب العائدين من السودان حتى الآن، مشيرًا إلى أن هذا من اختصاص وزارة الهجرة المصرية ونحن في انتظار إرسال الأعداد منها.

وأضاف أمين المجلس الأعلى للجامعات أن الوزارة قامت بوضع إجراءات وقواعد ومعادلات واختبارات صارمة لقبول هؤلاء الطلاب بالجامعات الخاصة والأهلية المصرية، حتى يتم وضع الطلاب العائدين في الكليات التي تتناسب مع مستواهم العلمي وخاصة طلاب كليات الطب، مشيرًا إلى هناك العديد من كليات الطب المُنشأة حديثًا بالجامعات الأهلية والخاصة التي بدأت الدراسة بها منذ عام أو عامين، فإذا كان الطالب يدرس في سنة دراسية أعلى من السنة الدراسية للدفعة الأولى التي ستتخرج في الكلية، يحق له أن يتقدم لكليات الطب المنشأة حديثًا بالجامعات الأهلية، حيث سيُتاح لهم من الآن التقديم على الرابط الإلكتروني المركزي للتحويل إلى السنوات الدراسية المُتقدمة.

وتابع رفعت، أن الطالب الحاصل على الثانوية الفنية ويدرس بجامعات السودان أو روسيا أو أوكرانيا وأراد التحويل للجامعات الخاصة والأهلية سوف تقبلهم الجامعات في التخصصات العلمية التي تقبل الشهادات الفنية، وذلك بعد تحديد مستواهم، شريطة توافر الأوراق الثبوتية، والمحتوى العلمي، ونموذج الدرجات، واعتماد المجلس الأعلى للجامعات لها، مشيرًا إلي أن الطالب الذي درس تخصصات بالخارج ليس لها نظير بالجامعات الخاصة والأهلية يمكن التحويل إلى تخصص قريب من تخصص الطالب، على أن يُقبل الطالب بالفرقة الأولى، مع إعفائه من بعض المواد طبقًا للمحتوى العلمي الذي قام بدراسته.

وكانت قد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن رابط التسجيل للطلاب العائدين من السودان وروسيا وأوكرانيا للتحويل للجامعات، حيث يمكنهم التقديم بكل الجامعات الخاصة والأهلية، مؤكدة أنه يمكن للطالب التقديم دون إحضار كل أوراقه المطلوبة، وفي هذه الحالة يقوم الطالب وولي أمره بالتوقيع على تعهد بإحضار أصول الأوراق المطلوبة مُعتمدة، وذلك خلال مدة ثلاثة أشهر، ويمكن النظر في مد الفترة الزمنية المُقررة مستقبلًا، ويمكن للطلاب التقديم من خلال الرابط التالى: https://www.cpnu-admission.edu.eg/.