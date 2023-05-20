السبت 20 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الأعلى للجامعات": أعداد الطلاب العائدين من السودان لم ترسل أو تحصر حتى الآن

أمين المجلس الأعلي
أمين المجلس الأعلي للجامعات

أكد الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى لجامعات، عدم إرسال أو حصر أعداد الطلاب العائدين من السودان حتى الآن، مشيرًا إلى أن هذا من اختصاص وزارة الهجرة المصرية ونحن في انتظار إرسال الأعداد منها.
وأضاف أمين المجلس الأعلى للجامعات أن الوزارة قامت بوضع إجراءات وقواعد ومعادلات واختبارات صارمة لقبول هؤلاء الطلاب بالجامعات الخاصة والأهلية المصرية، حتى يتم وضع الطلاب العائدين في الكليات التي تتناسب مع مستواهم العلمي وخاصة طلاب كليات الطب، مشيرًا إلى هناك العديد من كليات الطب المُنشأة حديثًا بالجامعات الأهلية والخاصة التي بدأت الدراسة بها منذ عام أو عامين، فإذا كان الطالب يدرس في سنة دراسية أعلى من السنة الدراسية للدفعة الأولى التي ستتخرج في الكلية، يحق له أن يتقدم لكليات الطب المنشأة حديثًا بالجامعات الأهلية، حيث سيُتاح لهم من الآن التقديم على الرابط الإلكتروني المركزي للتحويل إلى السنوات الدراسية المُتقدمة.

وتابع رفعت، أن الطالب الحاصل على الثانوية الفنية ويدرس بجامعات السودان أو روسيا أو أوكرانيا وأراد التحويل للجامعات الخاصة والأهلية سوف تقبلهم الجامعات في التخصصات العلمية التي تقبل الشهادات الفنية، وذلك بعد تحديد مستواهم، شريطة توافر الأوراق الثبوتية، والمحتوى العلمي، ونموذج الدرجات، واعتماد المجلس الأعلى للجامعات لها، مشيرًا إلي أن الطالب الذي درس تخصصات بالخارج ليس لها نظير بالجامعات الخاصة والأهلية يمكن التحويل إلى تخصص قريب من تخصص الطالب، على أن يُقبل الطالب بالفرقة الأولى، مع إعفائه من بعض المواد طبقًا للمحتوى العلمي الذي قام بدراسته.

وكانت قد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن رابط التسجيل للطلاب العائدين من السودان وروسيا وأوكرانيا للتحويل للجامعات، حيث يمكنهم التقديم بكل الجامعات الخاصة والأهلية، مؤكدة أنه يمكن للطالب التقديم دون إحضار كل أوراقه المطلوبة، وفي هذه الحالة يقوم الطالب وولي أمره بالتوقيع على تعهد بإحضار أصول الأوراق المطلوبة مُعتمدة، وذلك خلال مدة ثلاثة أشهر، ويمكن النظر في مد الفترة الزمنية المُقررة مستقبلًا، ويمكن للطلاب التقديم من خلال الرابط التالى: https://www.cpnu-admission.edu.eg/.

اختبارات أعداد الطلاب الأعلى للجامعات البحث العلمي التخصصات العلمية التعليم العالي والبحث العلمي

الأكثر قراءة

أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم السبت 20-5-2023

الداخلية تمنح المستثمرين الأجانب إقامة لمدة عام خلال فترة تأسيس الشركات

النيابة الإدارية تحيل 7 عاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر للمحاكمة التأديبية

أول تعليق من "الأوقاف" على فيديو "الرقص على الإنشاد الدينى" المثير للجدل

"المرور" تُحرر 86 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

"الإسكان" تتابع توفيق أوضاع المواطنين والكيانات بإضافات المدن الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

إعلان جدة يدعم الوصاية الهاشمية على أوقاف ومقدسات القدس

ماجد حبته

مصر فى القمة.. العربية

صفاء النجار

التطوير والوعى العام «٤-٤».. مثلث ماسبيرو وعمارة الحداثة

محمد عبدالعال

قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وإعادة القوة التنافسية للاقتصاد المصرى

د.كريمة الحفناوى

المواطنة والانتماء الوطنى

محمد عبدالعزيز

مصر والسلطنة.. علاقة ود ممتدة

ماجد حبته

الاستثمار الخاص.. كلام وأرقام

د. محمد عفيفي

أرض بلا شعب

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الفلسطينى: نرفض استمرار استباحة الاحتلال لأراضينا ونطالب بمحاسبة إسرائيل

بالتزامن مع صلاة الجمعة.. مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال

السعودية تدين اقتحام المسجد الأقصى من قبل أعضاء فى حكومة الاحتلال الإسرائيلى