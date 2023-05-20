ضبط المتهمين بإصابة مواطن بالنزهة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة بوقوع مشاجرة بدائرة القسم.

وبانتقال قوات الأمن والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول: (سائق بإحدى شركات نقل المواطنين، آخر مالك عربة "مشروبات" مصابان برش خرطوش)، وطرف ثانى: (شخصان - بحوزتهما "فرد خرطوش - وسلاح أبيض") لحدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب المزاح فيما بينهم تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها كلاً من الطرفان على الآخر بالضرب فقام أحد الأشخاص من الطرف الثاني بإطلاق عيار ناري من سلاح ناري كان بحوزته محدثاً إصابة الطرف الأول المشار إليها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الطرف الثاني الأسلحة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.