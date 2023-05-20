وفاة متهم في قاعة محكمة جنح قسم أول أسيوط

توفي متهم بقاعة محكمة جنح مستأنف قسم أول أسيوط اليوم، متأثرا بهبوط حاد بالدورة الدموية أثناء عرضه على ذمة قضية إيصال أمانة.

البداية بتلقي مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور قسم ثان أسيوط يفيد ورود بلاغ من تمركز تأمين مجمع محاكم أسيوط يفيد وفاة "أ.ش" المتهم بقضية إيصال أمانة أثناء عرضه على دائرة جنح مستأنف أول أسيوط بمبنى المحكمة القديمة أثناء معارضة استئنافيه له، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أسيوط العام، وتحرر محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لاستكمال الإجراءات.