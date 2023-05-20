انتظام امتحانات الإعدادية داخل 119 لجنة بالوادى الجديد

أكد المهندس سيد عبدالعزيز عطية، وكيل التعليم بالوادي الجديد، انتظام طلاب الشهادة الإعدادية بـ119 لجنة موزعة على الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة؛ لأداء امتحان الفصل الدراسي الثاني بمادتي الدراسات الاجتماعية في الفترة الأولى، الكمبيوتر التعليمي في الفترة الثانية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي، نائب المحافظ.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أنه وفق الجداول المعلنة ستختتم غدًا الأحد الامتحانات بأداء الطلاب الامتحان بمادة العلوم، مشددًا على ضرورة الالتزام بكل اللوائح والقوانين المنظمة لأعمال الامتحانات والتصدي بحزم لأي محاولات للغش أو أي تجاوزات قد تعوق سير منظومة العمل.

وفي سياقٍ متصل، أكد سيد عبدالعزيز عطية، وكيل التعليم بمحافظة الوادي الجديد، الانتهاء من تجهيز الاستراحات الخاصة برؤساء ومراقبي وملاحظي امتحانات شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالى 2022 - 2023.