إصابة سودانيين خلال مشاجرة بالأسلحة البيضاء فى أسوان

أصيب شخصان خلال مشاجرة بالأسلحة البيضاء وقعت بين عدد من الأشخاص، اليوم الجمعة، بمنطقة الصداقة القديمة، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا بوقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص، بمنطقة الصداقة القديمة وتحديدًا عند عمارات المطلقات، حيث استخدم فيها السلاح الأبيض، مما أسفر عن أصابة شخصين سودانيين الجنسية، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته وفض المشاجرة وفرض السيطرة الأمنية على المنطقة بأكملها وحماية المتواجدين بها من المواطنين.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.