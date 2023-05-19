الجمعة 19 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة سودانيين خلال مشاجرة بالأسلحة البيضاء فى أسوان

مشاجرة بالأسلحة البيضاء
مشاجرة بالأسلحة البيضاء

أصيب شخصان خلال مشاجرة بالأسلحة البيضاء وقعت بين عدد من الأشخاص، اليوم الجمعة، بمنطقة الصداقة القديمة، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا بوقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص، بمنطقة الصداقة القديمة وتحديدًا عند عمارات المطلقات، حيث استخدم فيها السلاح الأبيض، مما أسفر عن أصابة شخصين سودانيين الجنسية، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته وفض المشاجرة وفرض السيطرة الأمنية على المنطقة بأكملها وحماية المتواجدين بها من المواطنين.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها. 

إصابة شخصين مشاجرة بسلاح أبيض منطقة الصداقة القديمة عمارات المطلقات أسوان إسعاف

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 19-5-2023 فى مصر

لا مانع.. رجال دين وخبراء علم اجتماع: الوصاية للأم بعد وفاة الأب

استعلم.. رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات برقم الجلوس فقط

تعرف على موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 وكيفية الاستعلام

قطار الإسماعيلية يدهس مواطنًا أثناء عبوره مزلقان عبد الحكيم عامر

مصرع شخص دهسًا تحت عجلات سيارة بسبب حدوث مشاجرة فى البحيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

إعلان جدة يدعم الوصاية الهاشمية على أوقاف ومقدسات القدس

ماجد حبته

مصر فى القمة.. العربية

صفاء النجار

التطوير والوعى العام «٤-٤».. مثلث ماسبيرو وعمارة الحداثة

محمد عبدالعال

قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وإعادة القوة التنافسية للاقتصاد المصرى

د.كريمة الحفناوى

المواطنة والانتماء الوطنى

محمد عبدالعزيز

مصر والسلطنة.. علاقة ود ممتدة

ماجد حبته

الاستثمار الخاص.. كلام وأرقام

د. محمد عفيفي

أرض بلا شعب

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الفلسطينى: نرفض استمرار استباحة الاحتلال لأراضينا ونطالب بمحاسبة إسرائيل

بالتزامن مع صلاة الجمعة.. مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال

السعودية تدين اقتحام المسجد الأقصى من قبل أعضاء فى حكومة الاحتلال الإسرائيلى