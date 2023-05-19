"طب المنصورة" تمنح 87 درجة ماچستير ودكتوراة في جميع التخصصات

أعلن الدكتور أشرف شومة، عميد كلية الطب بجامعة المنصورة، أن الكلية منحت 39 درجة ماچستير و48 درجة دكتوراة مختلفة، بالإضافة إلي الدبلومات المهارية وتدريب طلاب الزمالة المصرية والبورد العربي واستضافة العديد من الطلاب الدولين لفترات تدريب قصيرة الأجل.

وأشار “شومة” إلى أن كلية طب المنصورة تستقبل أكثر من 24 جنسية مختلفة للدراسة في تخصصاتها المختلفة وتشمل العديد من الدول العربية والأفريقية والأسيوية وبعض من الطلاب الأوروبيين.

وتابع في تصريحات له، أن كلية طب المنصورة تجمعها شراكة قديمة ومستمرة مع جامعة مانشستر الإنجليزية ترجع إلي عام 2006 حيث يقدما معاً برنامج "المنصورة-مانشستر للتعليم الطبي" كأول برنامج طبي مشترك بين جامعة مصرية وأخري دولية. وطب المنصورة حاصلة علي الإعتماد الأكاديمي مرتين لكل برنامج لديها من هيئة ضمان الجودة والإعتماد المصرية - المعرفة من مجلس التعليم الطبي العالمي.

وأضاف أن كلية طب المنصورة تمتلك 13 مستشفي ومركز طبي متخصص في كافة المجالات الطبية بكثافة سريرية تقارب 3500 سرير، الأمر الذي جعل طب المنصورة تصنف في تصنيف شنجهاي العالمي في المرتبة الأولي محلياً والتاسعة أفريقيا في الطب السريري علي مدار 3 سنوات متتالية.

وتستضيف مستشفيات جامعة المنصورة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي غدا السبت احتفالاً بمركز جراحة الجهاز الهضمي وفريق زراعة الكبد فية والذي تجاوز الحالة 1000 لزراعة كبد من متبرع حي في سابقة علمية عظيمة.