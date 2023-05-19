الجمعة 19 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رواد الباخرة السياحية "Vaiking Mars" يزورون عدد من الأماكن الترفيهية والسياحية ببورسعيد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

زار رواد الباخرة  السياحية “Vaiking Mars”، اليوم الجمعة، عدد من الأماكن الترفيهية بمحافظة بورسعيد، كما حرصوا على التجول في شوارع الباسلة من خلال ركوب الحنطور وسط ترحيب من أبناء بورسعيد بالضيوف الأجانب.

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جاء ذلك في اليوم الثاني من زيارة الباخرة السياحية “Vaiking Mars” لمحافظة بورسعيد، حيث قام السائحون بزيارة المتحف الحربي، وساحة مصر، وحديقة المسلة، معربين عن سعادتهم بما لمسوه من حضارة وتطور على أرض الباسلة.

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وكان ميناء بورسعيد السياحي، قد استقبل السفينة السياحية “Vaiking Mars” القادمة من ميناء شرم الشيخ ضمن سلسلة الرحلات البحرية السياحية المقرر قدومها إلى ميناء بورسعيد السياحي التابع للمنطقة الاقتصادية وعلى متنها 917 راكبًا و455 من طاقم السفينة من  جنسيات مختلفه ضمن رحلات سياحة اليوم الواحد وسوف يتم تنظيم رحلات سريعه للركاب لمدينة القاهرة  لزيارة المعالم الأثرية والمتاحف المختلفة، وسوف تغادر السفينة الميناء بعد عودة السياح من جولتهم بمدينة القاهرة.

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أدم اقتصاد الباخرة السياحية الرحلات البحرية السياحية السفينة السياحية المتحف الحربي

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