الجمعة 19 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

بدء مناظرة تنسيقية الأحزاب عن "مناهضة التمييز" (فيديو)

مناظرة تنسيقية شباب
مناظرة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

بدأت منذ قليل، مناظرة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول ما شهدته جلسة مناهضة التميز، الأحد الماضي، في الحوار الوطني، من (خلاف.. وجدل.. وتناظر)  بسبب اختلاف رؤى بعض المشاركين.

ويدير المناظرة الإعلامية نشوى الشريف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والأطراف المشاركة هما المحامي الحقوقي عمرو إمام، والدكتور طلعت مرزوق مساعد رئيس حزب النور للشؤون القانونية، لتوضيح رؤية كل منهما حول  مفهوم التميز.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.

https://fb.watch/kDg6utWAl2/?mibextid=Nif5oz

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين مناظرة مناهضة التميز اختلاف رؤى نشوي الشريف عمرو إمام طلعت مرزوق

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