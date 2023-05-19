بدء مناظرة تنسيقية الأحزاب عن "مناهضة التمييز" (فيديو)

بدأت منذ قليل، مناظرة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول ما شهدته جلسة مناهضة التميز، الأحد الماضي، في الحوار الوطني، من (خلاف.. وجدل.. وتناظر) بسبب اختلاف رؤى بعض المشاركين.

ويدير المناظرة الإعلامية نشوى الشريف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والأطراف المشاركة هما المحامي الحقوقي عمرو إمام، والدكتور طلعت مرزوق مساعد رئيس حزب النور للشؤون القانونية، لتوضيح رؤية كل منهما حول مفهوم التميز.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.

https://fb.watch/kDg6utWAl2/?mibextid=Nif5oz