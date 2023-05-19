محافظ بورسعيد يهنئ الفائزين فى المسابقة الثقافية

هنأ اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، الفائزين في المسابقة الثقافية المشتركة بين وزارة الأوقاف والتربية والتعليم والتعليم الفني للعام الدراسي 2022 /2023، حيث حققت بورسعيد أربع مراكز بواقع "طالبين، وولي أمر، ومدرسة".

وأكد محافظ بورسعيد أن تعليم بورسعيد شهد طفرة غير مسبوقة، هذا العام، في التميز والتفوق والريادة، حرصًا من قياداته على تقديم خدمة تعليمية تربوية تليق بأبناء بورسعيد وتاريخهم.

وأوضح المحافظ أهمية الارتقاء بمستوى المعلمين في كل المراحل التعليمية، بما يدعم عملية تطوير أسلوب تلقي المادة العلمية ويساعد الطلاب على استيعاب المواد الدراسية بسلاسة ووفقًا للنظم الحديثة في مجال التعليم، والتي تتماشى مع العصر الرقمي والتكنولوجي، لافتًا إلى تقديم كل الدعم للاستمرار في خطط التطوير المستهدفة بالقطاع التعليمي إيمانًا بأهمية العلم في نشأة أجيال قادرة على بناء الوطن والنهوض به.

تأتي المسابقة في إطار التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف والتربية والتعليم، والتعليم الفني من أجل تصحيح المفاهيم الخاطئة، ونشر صحيح الدين، وبناء الوعي الثقافي والمعرفي للقيادات التعليمية، والمعلمين، والإداريين والأخصائيين، وأولياء الأمور، وطلاب المراحل التعليمية: الابتدائية، والإعدادية، والثانوية، والتي بلغ عدد المتسابقين فيها "134769" متسابقًا، في حين بلغ عدد الفائزين بها "74" فائزًا، وبلغ مجموع جوائزها "97500" جنيه.