الجمعة 19 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يهنئ الفائزين فى المسابقة الثقافية

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

هنأ اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، الفائزين في المسابقة الثقافية المشتركة بين وزارة الأوقاف والتربية والتعليم والتعليم الفني للعام الدراسي 2022 /2023،  حيث حققت بورسعيد أربع مراكز بواقع "طالبين، وولي أمر، ومدرسة".

وأكد محافظ بورسعيد أن تعليم بورسعيد شهد طفرة غير مسبوقة، هذا العام، في التميز والتفوق والريادة، حرصًا من قياداته على تقديم خدمة تعليمية تربوية تليق بأبناء بورسعيد وتاريخهم.

وأوضح المحافظ أهمية الارتقاء بمستوى المعلمين في كل المراحل التعليمية، بما يدعم عملية تطوير أسلوب تلقي المادة العلمية ويساعد الطلاب على استيعاب المواد الدراسية بسلاسة ووفقًا للنظم الحديثة في مجال التعليم، والتي تتماشى مع العصر الرقمي والتكنولوجي، لافتًا إلى تقديم كل الدعم للاستمرار في خطط التطوير المستهدفة بالقطاع التعليمي إيمانًا بأهمية العلم في نشأة أجيال قادرة على بناء الوطن والنهوض به.

تأتي المسابقة في إطار التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف والتربية والتعليم، والتعليم الفني من أجل تصحيح المفاهيم الخاطئة، ونشر صحيح الدين، وبناء الوعي الثقافي والمعرفي  للقيادات التعليمية، والمعلمين، والإداريين والأخصائيين، وأولياء الأمور، وطلاب المراحل التعليمية: الابتدائية، والإعدادية، والثانوية، والتي بلغ عدد المتسابقين فيها "134769" متسابقًا، في حين بلغ عدد الفائزين بها "74" فائزًا، وبلغ مجموع جوائزها "97500" جنيه.

IMG-20230519-WA0088
IMG-20230519-WA0088
ابتداء الأوقاف والتربية والتعليم التربية والتعليم والتعليم التعاون المشترك التكنولوجي

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 19-5-2023 فى مصر

السيطرة على حريق 3 منازل فى منشأة القناطر

غدا.. استكمال محاكمة عامل قتل شابا في المطرية لخلافات مالية

"متاحف الإسكندرية" تحصد 3 جوائز فى منافسات أفضل المتاحف المصرية

"الأمن القومى العربى كل لا يتجزأ".. نص كلمة الرئيس السيسى بالقمة العربية

تفريغ كاميرات المراقبة لتوضيح ملابسات مصرع سيدة سقطت من "الثانى" فى العمرانية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعال

قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وإعادة القوة التنافسية للاقتصاد المصري

د.كريمة الحفناوى

المواطنة والانتماء الوطنى

محمد عبدالعزيز

مصر والسلطنة.. علاقة ود ممتدة

ماجد حبته

الاستثمار الخاص.. كلام وأرقام

د. محمد عفيفي

أرض بلا شعب

وائل لطفي

اختيار مصر

مؤمن المحمدي

حكاية البطيخ الأصفر

محمد رفعت

محافظون وتجارب (1)

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الفلسطينى: نرفض استمرار استباحة الاحتلال لأراضينا ونطالب بمحاسبة إسرائيل

بالتزامن مع صلاة الجمعة.. مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال

السعودية تدين اقتحام المسجد الأقصى من قبل أعضاء فى حكومة الاحتلال الإسرائيلى