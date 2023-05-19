إزالة 776 تعديا على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

أعلن الدكتور محمد أبوزيد، نائب محافظ المنيا، عن أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة نجحت في إزالة 776 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والأراضي الزراعية الخاصة، وذلك بالمرحلة الأولى من الموجه 21 لإزالة التعديات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة وحماية الرقعة الزراعية، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

واستعرض نائب محافظ المنيا، مع اللواء دكتور محمد عقل، السكرتير العام المساعد، والمشرف العام على أعمال الموجة 21، نتائج الحملات التي تم تنفيذها خلال أعمال المرحلة الأولى من الموجه 21، التي بدأت من 29 أبريل الماضي حتى 18 مايو الجاري.

وأشاد نائب المحافظ، بجهود الأجهزة التنفيذية لتنفيذ أعمال الموجة 21 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتطبيق أحكام القانون، من خلال رصد حالات التعديات بالبناء المخالف والعشوائي، وذلك بهدف إحكام الرقابة على الحالة العامة بالشوارع وقري المراكز كل في نطاق مركزه.

ووجه "أبوزيد" باستمرار الجهود لتنفيذ أعمال الموجه 21 لإزالة التعديات خلال المرحلتين المقبلتين، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، اتخذت كل التدابير اللازمة للاستعداد للمرحلة الثانية من الموجة 21 لتحقيق المستهدف من حالات الإزالات بجميع المراكز بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية.

من جهته، أوضح "اللواء دكتور محمد عقل"، أنه تم إزالة 776 حالة بجميع مراكز وقري المحافظة، على مساحة 128 ألفًا و884 متربعا مربعا لأراضي أملاك الدولة و5 أفدنة و15 قيراطا للتعديات على الأراضي الزراعية.

من ناحية أخرى، كان نائب محافظ المنيا، قد عقد اجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي للمحافظة، الذي يأتي ضمن جهود الدولة بهدف دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاستثمارية وإزالة العقبات لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية وبيئة مواتية للاستثمار في مصر، ولمشاركة المجلس في وضع الرؤية التنموية والخطة الاستراتيجية المستقبلية للمحافظة.

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