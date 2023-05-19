الجمعة 19 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مصادر بـ"السكة الحديد": ندرس تشغيل قطارات إضافية على بعض الخطوط

السكة الحديد
السكة الحديد

قالت مصادر في هيئة السكة الحديد، إنه سيتم تشغيل عدد من القطارات الجديدة خلال الفترة المقبلة بعد استلام عدد جديد من العربات الروسية.

وأضافت المصادر لـ"الدستور"، أن تشغيل القطارات الجديدة سيكون مرتبطًا بحجم الإقبال على بعض الخطوط، خاصة خلال فترة الصيف، مع توقعات زيادة الإقبال على بعض الخطوط، وهو ما يتطلب زيادة عدد الرحلات بتلك الخطوط لاستيعاب الكثافة الركابية. 

وتابعت المصادر، أنه تتم فى الوقت الحالي دراسة تشغيل بعض القطارات الإضافية على خط مطروح، نظرًا للإقبال الشديد على قطارات مطروح خلال فصل الصيف، وهو ما يحتاج لزيادة عدد الرحلات بالخط لتوفير ما يحتاجه جمهور الركاب.

السكة الحديد دراسة تشغيل عدد من الخطوط لاستيعاب الزيادة الركابية السكة الحديد دراسة تشغيل عدد من القطارات على الخطوط لاستيعاب الزيادة الركابية خاصة فى هيئة السكة الحديد

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