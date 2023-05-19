افتتاح 3 مساجد جديدة بـ13 مليون جنيه في شبراخيت والدلنجات

افتتحت مديرية الأوقاف بمحافظة البحيرة، اليوم، 3 مساجد جديدة بمركزي شبراخيت و الدلنجات بتكلفة 13 مليون جنيه وذلك في إطار حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف ، وكذا الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.

من جانبه أكد الدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة البحيرة أنه تم افتتاح مسجد المعيصرة القبلي - شبراخيت على مساحة 1250 م2 وبتكلفة إجمالية 5 مليون جنيه، ومسجد عزبة دياب - شبراخيت على مساحة 254 م2 وبتكلفة إجمالية 5 مليون جنيه،و مسجد الغزالي الكبير - الدلنجات على مساحة 750 م2 وبتكلفة إجمالية 3 مليون جنيه.

وتناولت خطبة الجمعة اليوم والتى جاءت تحت عنوان " سنن الله الكونية في القرآن الكريم" أن الله سبحانه وتعالى أقام الكون على سنن وقوانين ثابتة لاتتغير ولا تتبدل والمتأمل في القرآن الكريم يجده حافلا بالحديث عن سنن الله الكونية وقوانينه الأزلية التي تضبط حركة المخلوقات في تكامل واسنجام دون خلل او اضطراب.

كما أكد الدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة البحيرة أنه تم التوجيه باستمرار القيام بأعمال وإعادة تأهيل جميع المساجد ، التى تحتاج إلى ذلك من أهل المساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات الدينية التي يتم تقديمها للمواطنين داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة.

كما أكد الدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة البحيرة أنه يتم إحلال وتجديد المساجد بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والأهالى داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة