صلاح حليمة: لقاءات الرئيس السيسي على هامش قمة جدة تحظى بأهمية كبيرة

تحدث السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، عن لقاءات الرئيس عبدالفتاح السيسي، على هامش القمة العربية في السعودية، مؤكدًا أن هذه اللقاءات لها أهمية كبيرة.

وأكد حليمة خلال مداخلة عبر النشرة الإخبارية لقناة "dmc" أن الموقف المصري تجاه الدول واضح جدًا وهو عدم التدخل في الشأن الداخلي والحفاظ على المؤسسات الوطنية بالإضافة إلى وحدة وسلامة أراضي الدولة.

وأضاف أن قمة جدة تأتي تحت شعار التجديد والتغيير، مؤكدًا أن هذا الشعار يقوم على أساس وجود دور عربي عربي لحل القضايا المعروضة على هذه القمة.

وأشار إلى أن هناك العديد من القضايا المطروحة على قمة جدة مثل عودة سوريا والأزمات في السودان واليمن وليبيا والعراق ولبنان فضلًا عن قضايا تتعلق بالطاقة والأمن الغذائي والأمن المائي، والعلاقات مع دول الجوار مثل تركيا وإيران.

وتابع: "هناك زيارة تم الإعلان عنها تخص حضور الرئيس الأوكراني قمة جدة، وهنا نتذكر الدور المصري في هذا الصدد عندما كانت مصر أول دولة تعلن ضرورة وقف الحرب في مؤتمر قمة المناخ كوب 27 في شرم الشيخ، بالإضافة إلى دور السعودية في حل الأزمة الروسية الأوكرانية".

وأكد أن هناك إشادات كبيرة بالتحرك المصري السعودي خاصة في إعادة سوريا إلى مقعدها والعمل على حل الأزمة السودانية.