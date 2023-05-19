الجمعة 19 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

وزير التعليم عن تسريب امتحانات الإعدادية: مستحيل يحصل في الثانوية العامة (خاص)

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، متابعته أزمة تسريب امتحان الدراسات للشهادة الإعدادية في الدقهلية، خاصة التحقيقات.

وقال الوزير، في تصريح خاص لـ"الدستور"، إن تكرار هذا الأمر -تسريب الامتحانات- في امتحانات الثانوية العامة 2023 والمقرر انطلاقها 12 يونيو المقبل، أمر مستحيل، مطمئنا أولياء الأمور بقوله “هذا مستحيل أن يحدث في امتحانات الثانوية العامة، ستكون مؤمنة جيدًا ولا قلق من ذلك، بالاضافة إلى اتخاذ إجراءات صارمة مع الغش”.

وكانت قد بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تدريباتها لرؤساء ومراقبي امتحانات الثانوية العامة على استخدام البابل شيت وتظليل أرقام الجلوس لمساعدة طلاب الثانوية العامة والذين سوف تنطلق امتحاناتهم يوم 12 يونيو المقبل على أن تنتهي الامتحانات يوم 15 يوليو المقبل، وبدأت مدارس الثانوية العامة فى عمل تنبيهات للطلاب على الصفحات الرسمية لهم وقالت المدارس الثانوية  إنه خلال تدريب رؤساء لجان ومراقبي أوائل امتحانات الثانوية العامة، تم توزيع نسخة من البابل شيت من مسؤولي وزارة التربية والتعليم، ومعها ورقة أخرى للأسئلة المقالية بها باركود في أعلى وأسفل الورقة، وتم التأكيد على أنه تم إلغاء “كود الطالب” الذي كان يظهر على أوراق امتحانات الثانوية العامة وقت تطبيق نظام البوكليت.

وتم التأكيد على أنه عند تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023، سيتم سحب ورقة الأسئلة المقالية بـ“سكانر” ليتم ارسالها على التابلت الخاص بالمصححين، وبذلك يكون قد تم حسم الجدل حول تصحيح الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة 2023.

وسيكون مطلوب من الطالب تظليل الخانات التي تعبر عن “رقم الجلوس” و"رقم النموذج" في البابل شيت، وهو ما سيؤدي لعدم التدخل اليدوي في تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 نهائيا، حيث سيتم التصحيح بالكامل إلكترونيا.

 

أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 ارقام جلوس الثانوية العامة أرقام جلوس الثانوية الثانوية العامة 2023 التربية والتعليم والتعليم الفني المدارس الثانوية الشهادة الثانوية العامة

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 19-5-2023 فى مصر

تحليل مخدرات للسائق المتسبب في حادث طريق مصر- الإسكندرية

السكرتير العام المساعد ببني سويف يتابع معالجة هبوط أرضي في سمسطا

"القاهرة الإخبارية": الرئيس الأوكرانى يصل جدة للمشاركة فى القمة العربية

استقرار أسعار الذهب في بداية التعاملات وعيار 21 يسجل 2220 جنيها

التحريات في اختفاء فتاة الدقهلية: زارت أقاربهم دون علم والديها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

المواطنة والانتماء الوطنى

محمد عبدالعزيز

مصر و السلطنة .. علاقة ود ممتدة

ماجد حبته

الاستثمار الخاص.. كلام وأرقام

د. محمد عفيفي

أرض بلا شعب

وائل لطفي

اختيار مصر

مؤمن المحمدي

حكاية البطيخ الأصفر

محمد رفعت

محافظون وتجارب (1)

القس رأفت رؤوف الجاولي

التفكير الإيجابى

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بالتزامن مع صلاة الجمعة.. مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال

السعودية تدين اقتحام المسجد الأقصى من قبل أعضاء فى حكومة الاحتلال الإسرائيلى

مصر تدين اقتحام المسجد الأقصى فى إطار ما يسمى بمسيرة الأعلام