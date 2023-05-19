وزير التعليم عن تسريب امتحانات الإعدادية: مستحيل يحصل في الثانوية العامة (خاص)

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، متابعته أزمة تسريب امتحان الدراسات للشهادة الإعدادية في الدقهلية، خاصة التحقيقات.

وقال الوزير، في تصريح خاص لـ"الدستور"، إن تكرار هذا الأمر -تسريب الامتحانات- في امتحانات الثانوية العامة 2023 والمقرر انطلاقها 12 يونيو المقبل، أمر مستحيل، مطمئنا أولياء الأمور بقوله “هذا مستحيل أن يحدث في امتحانات الثانوية العامة، ستكون مؤمنة جيدًا ولا قلق من ذلك، بالاضافة إلى اتخاذ إجراءات صارمة مع الغش”.

وكانت قد بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تدريباتها لرؤساء ومراقبي امتحانات الثانوية العامة على استخدام البابل شيت وتظليل أرقام الجلوس لمساعدة طلاب الثانوية العامة والذين سوف تنطلق امتحاناتهم يوم 12 يونيو المقبل على أن تنتهي الامتحانات يوم 15 يوليو المقبل، وبدأت مدارس الثانوية العامة فى عمل تنبيهات للطلاب على الصفحات الرسمية لهم وقالت المدارس الثانوية إنه خلال تدريب رؤساء لجان ومراقبي أوائل امتحانات الثانوية العامة، تم توزيع نسخة من البابل شيت من مسؤولي وزارة التربية والتعليم، ومعها ورقة أخرى للأسئلة المقالية بها باركود في أعلى وأسفل الورقة، وتم التأكيد على أنه تم إلغاء “كود الطالب” الذي كان يظهر على أوراق امتحانات الثانوية العامة وقت تطبيق نظام البوكليت.

وتم التأكيد على أنه عند تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023، سيتم سحب ورقة الأسئلة المقالية بـ“سكانر” ليتم ارسالها على التابلت الخاص بالمصححين، وبذلك يكون قد تم حسم الجدل حول تصحيح الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة 2023.

وسيكون مطلوب من الطالب تظليل الخانات التي تعبر عن “رقم الجلوس” و"رقم النموذج" في البابل شيت، وهو ما سيؤدي لعدم التدخل اليدوي في تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 نهائيا، حيث سيتم التصحيح بالكامل إلكترونيا.