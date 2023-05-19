الجمعة 19 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

4 ملايين دولار للبطل.. "كاف" يعلن زيادة جوائز دورى أبطال إفريقيا

دوري أبطال إفريقيا
دوري أبطال إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، اليوم الجمعة، عن زيادة الجوائز المالية للأندية المشاركة في بطولتي الأندية، دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية الإفريقية، بداية من النسخة الحالية.

وكان باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي، قد أعلن، في وقت سابق من العام الحالي، عن نظام جديد لجوائز مسابقتي دوري الأبطال وكأس الكونفيدرالية.

وحسبما ذكر «كاف» في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، فإنه تم زيادة جوائز المسابقتين بنسبة 40%، تماشيًا مع التزام باتريس موتسيبي، رئيس «كاف»، بجعل منافسات كرة القدم الإفريقية تنافسية عالميًا وقائمة على الاكتفاء الذاتي.

وأشار «كاف» إلى أن الفائز بدوري أبطال إفريقيا سيحصل على 4 ملايين دولار، بعدما كان يحصل البطل، في وقت سابق، على مبلغ مليونين ونصف المليون دولار.

وأضاف البيان أن الفائز بكأس الكونفيدرالية الإفريقية سيحصل على 2 مليون دولار، بعدما كان يحصل البطل، في وقت سابق، على مبلغ مليون و250 ألف دولار.

وجاءت جوائز مسابقتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية، حسبما أعلنها «كاف»، على النحو التالي:

دوري أبطال إفريقيا

البطل: 4 ملايين دولار

الوصيف: مليونا دولار

الخاسران من نصف النهائي: مليون و200 ألف دولار

الخاسرون من ربع النهائي: 900 ألف دولار

أصحاب المركز الثالث في دور المجموعات: 700 ألف دولار

أصحاب المركز الرابع في دور المجموعات: 700 ألف دولار

كأس الكونفيدرالية الإفريقية

البطل: مليونا دولار

الوصيف: مليون دولار

الخاسران من نصف النهائي: 750 ألف دولار

الخاسرون من ربع النهائي: 550 ألف دولار

أصحاب المركز الثالث في دور المجموعات: 400 ألف دولار

أصحاب المركز الرابع في دور المجموعات: 400 ألف دولار.

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