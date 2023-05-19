الجمعة 19 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أخطرهم الثالث.. خبير تنمية بشرية يكشف أنواع الغضب

الدكتور طارق إلياس
الدكتور طارق إلياس خبير التنمية البشرية

قال الدكتور طارق إلياس، خبير التنمية البشرية، إن هناك أنواعًا من الغضب، الأول هو الغضب النبيل وهو الذي لا يجرح الشخص الذي أمامنا، متابعًا: "هناك يكون الشخص حريصًا وملتزمًا تمامًا وهو في أقصى حالات الغضب وهذا معناه أنه إنسان راقي الخلق".

وأضاف إلياس، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المُذاع على قناة "dmc" الجمعة: "النوع الثاني اسمه حماقة الغضب، وهنا يكون الشخص تصرف بحماقة قبل غضبه، وهنا يكون الغضب متعمدًا".

وتابع: "الناس الذين يعدون من 1 لـ10 عند الغضب، أمر يسبب ازدواجية في نفسيتهم وفق أبحاث أخيرة، بمعنى أنه إذا كان الشخص في حالة غضب حقيقية ويعد من 10 لـ10 ده معناه أنه يخدع عقله أنه ليس غضبانًا، مما يسبب حالة من الازدواجية وممكن يفقد السيطرة على أعصابه".

واستكمل: "النوع الثالث هو الشخص المتشنج عصبيًا، وعندما يغضب يهد كل حاجة وهذا يعد مريضًا يحتاج إلى علاج".

أنواع الغضب الغضب إدارة الغضب الدكتور طارق إلياس 8 الصبح DMC

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