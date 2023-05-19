الجمعة 19 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تجديد اعتماد الأيزو للأمانة العامة ومركز ضمان الجودة بجامعة طنطا

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلن الدكتور محمود زكى، رئيس جامعة طنطا، تجديد شهادات الأيزو  ISO9001:2015/ISO21001:2015 للأمانة العامة ومركز ضمان الجودة بجامعة طنطا بعد تنفيذ المراجعة الدورية الأولى بنجاح  لفريق  المراجعات لشركتى  QSI التركية   و QME، بحضور ممثلى  الشركة  العربية للاستشارات الهندسية والنظم  AEC.

وأكد الدكتور محمود زكي، رئيس الجامعة، أن تجديد حصول الأمانة العامة ومركز ضمان الجودة للجامعة على شهادة الأيزو يعكس ما تشھده الجامعة من تطور غير مسبوق في مجال العمل الإداري، خاصةً في ظل تطبيق منظومة التحول الرقمي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء الجامعة من الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والمجتمع المحيط.

وهنأ الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا جميع منتسبي الجامعة بهذا الإنجاز، موجهًا الشكر لكل الجھات المسؤولة عن تطبيق نظام إدارة الجودة بالأمانة العامة للجامعة واللجنة المشرفة على مشروع الأيزو وفريق العمل المتميز وجميع العاملين بالجامعة والدكتورة  دينا عبد الهادي مستشار الجامعة لشئون التطوير المؤسسي والحوكمة الإدارية، ووكيل كلية التجارة، والدكتورة صباح شرشور، مدير مركز ضمان الجودة والعاملين بالمركز والمحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة، كما وجه سيادته الشكر إلى فريق عمل الشركة العربية للاستشارات الهندسية والنظم AEC  على المجهود المتميز من خلال الدعم الفنى والتدريب  الدائم والمستمر المقدم  لأجهزة الجامعة والعاملين على المستويات المختلفة.

أعضاء هيئة التدريس الأمانة العامة التحول الرقمي الإطار الاستراتيجي الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة الدعم الفني والتدريب مستوي الخدمات المقدمة

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