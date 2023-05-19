الأهلي يسعي لتعميق جراح الترجي وحجز تذكرة التأهل للنهائي الإفريقي اليوم

يستضيف الفريق الأول بالنادي الأهلي، نظيره الترجي التونسي في التاسعة مساء اليوم الجمعة، ضمن مباريات إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا علي ستاد القاهرة وسط حضور 10 آلاف مشجع.

ووضع المارد الأحمر قدمًا في الوصول للمباراة النهائية بعدما حقق الفوز علي الترجي بثلاثة أهداف دون رد فى ملعب رادس، ويحتاج الفريق الأحمر للتعادل السلبي على أقل تقدير للوصول للنهائي للمرة الرابعة على التوالي، أو الخسارة بفارق أقل من ثلاثة أهداف، بينما ليس أمام الترجي سوى الفوز بأربعة أهداف دون رد للصعود.

ويرغب السويسري مارسيل كولر المدير الفني في مواصلة انتصاراته وحجز تذكرة التأهل بتكرار الفوز علي بطل تونس من أجل تحقيق الفوز ذهاباً وإياباً علي المنافس التونسي.

- الترجي يدخل المواجهة بقيادة فنية مؤقتة

في المقابل يدخل الترجي بقيادة فنية جديدة مؤقته بعد استقالة نبيل معلول عقب الخسارة بثلاثية في رادس وتم إسناد المهمة إلى أنيس البوسعايدي ويرغب في تعويض الخسارة في لقاء الذهاب ومصالحة جماهير الترجي الغاضبة من النتائج المحلية والافريقية.

وعقد كولر جلسة مع اللاعببين في فندق الإقامة قبل ساعات من مواجهة الترجي مؤكداً أن التأهل للنهائي يبدأ من مباراة اليوم مازال أمامنا شوط صعب في ملعبنا.

- كولر يحذر اللاعبين من الانشغال بالنهائي الآن

وشدد السويسري أن مباراة الذهاب مهمة معنويا لكن علي أرض الواقع نحن نواجه فريق بطل وليس أمامه شيء يخسره، ولديه دوافع كبيرة في مواجهتنا بعيدا عن ضغوط جماهيره.

وحذر كولر اللاعبين من الانشغال بالنهائي الأن أمامنا مباراة سيكون هدفنا جميعا توصيل رسالة لكل المنافسين أننا لن نشبع من الانتصارات واننا عازمون علي حصد اللقب الافريقي.

وأكد المدير الفني أن مباراة اليوم نواجه بعض الغيابات لبعض العناصر الأساسية لكني كل ثقة في إمكانيات أي لاعب يشارك في اللقاء ولابد من اي لاعب يرغب في اثبات ذاته اللعب بنفس الروح والحماس من أجل مصلحة الفريق ككل .