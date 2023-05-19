الجمعة 19 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الجيش الأمريكي يوقع عقدا بنصف مليار دولار لإنتاج الذخائر

البنتاجون
البنتاجون

وقعت وزارة الدفاع الأمريكية عقدا بقيمة نصف مليار دولار، مع شركة General Dynamics لإنتاج الذخائر من عيار 120 مم، لمدة خمس سنوات.
ووفقا لبيان الجيش الأمريكي، "حصلت شركة General Dynamics، على عقد بقيمة 490 مليون دولار لتصنيع وتسليم ذخائر من عيار 120 ملم".

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، إن الذخيرة ستصنع لتلبية احتياجات الجيش الأمريكي، ويمتد العقد حتى مايو 2028.

وسبق أن أعلن "البنتاجون" توقيعه عقد بقيمة 27.1 مليون دولار، مع شركة General Dynamics Land Systems لصناعة دبابات من نوع "إم 1 أي 1 أبرامز" لصالح أوكرانيا، ولم يكشف "البنتاجون" عن عدد الدبابات التي من المقرر صناعتها، لكن يتوقع أن يتم تجهيزها حتى 29 سبتمبر المقبل.

وفي وقت سابق، قالت وزيرة الجيش الأمريكي كريستين وورموث، إن النزاع في أوكرانيا أظهر أن التقديرات الأمريكية قللت من شأن أهمية توفر الذخيرة في النزاعات المسلحة.

- الولايات المتحدة تعمل بشكل وثيق مع شركائها ومؤسسات الصناعة الدفاعية لزيادة إنتاج الذخيرة

وأضافت "وورموث"، أن "الولايات المتحدة تعمل بشكل وثيق مع شركائها ومؤسسات الصناعة الدفاعية لزيادة إنتاج الذخيرة ليس من أجل مواصلة مساعدة الأوكرانيين فحسب، وإنما لتجديد احتياطياتنا الخاصة أيضا".

ووفقا لها، يعتزم الجيش الأمريكي استثمار 1.5 مليار دولار في إنشاء قاعدة صناعية لزيادة إنتاج الذخيرة وقد وقع بالفعل عقودا مع عدد من الشركات المصنعة، بما في ذلك "لوكهيد مارتن" و"رايثيون".

وكان قد أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" عن أنها قررت زيادة حجم قدراتها الدفاعية في مياه الخليج، وتحديدا في محيط ما أسمته بـ"نقطة الاختناق" في منطقة مضيق هرمز.

وقال المتحدث باسم "البنتاجون" الجنرال باتريك رايدر للصحفيين، الإثنين، إن القادة العسكريين ورؤساء الأركان قرروا مضاعفة حجم مسيّرات المراقبة والرصد والاستخبارات في محيط مضيق هرمز، والتي ستترافق مع زيادة في عدد السفن الحربية لتكثيف الدوريات البحرية بهدف مواجهة تهديدات إيران وتحرشاتها ومحاولات مصادرتها ناقلات نفط وسفنا تجارية.

الجيش وزارة البنتاجون الأمريكي قوات ذخائر

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 19-5-2023 فى مصر

الرادارات ترصد 1249 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

تحذير من تسونامى بعد زلزال بقوة 7.8 درجة فى المحيط الهادئ

بسبب أوكرانيا.. قمة مجموعة الـ7 تستهدف الصادرات الروسية فى أحدث العقوبات

كوريا الشمالية تدين خطط أمريكا وجارتها الجنوبية لإجراء مناورات عسكرية

الجيش الأمريكي يوقع عقدا بنصف مليار دولار لإنتاج الذخائر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الاستثمار الخاص.. كلام وأرقام

د. محمد عفيفي

أرض بلا شعب

وائل لطفي

اختيار مصر

مؤمن المحمدي

حكاية البطيخ الأصفر

محمد رفعت

محافظون وتجارب (1)

القس رأفت رؤوف الجاولي

التفكير الإيجابى

لواء. محسن الفحام

الحوار الوطنى.. وحقوق الإنسان

خالد حريب

قمة عربية على حد السيف

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين اقتحام المسجد الأقصى فى إطار ما يسمى بمسيرة الأعلام

الكنيست يمهد لإقرار قانون يحظر رفع العلم الفلسطينى

فلسطين: الاحتلال يستهدف الوجود المسيحى والإسلامى بالأراضى المُقدسة