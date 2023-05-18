الإفتاء توضح الفرق بين طول القراءة فى قيام الليل وكثرة عدد الركعات

قالت دار الإفتاء، إن بعض الفقهاء يرون أن طول القراءة في قيام الليل أفضل من كثرة عدد الركعات، ويرى بعضهم أنَّ تكثير عدد الركعات أفضل.

أضافت الإفتاء، الخيمس، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الذي ننصح به هو أن يداومَ الإنسانُ على ما يَجِد فيه راحةَ قلبِهِ ونشاطه وطمأنينته وكمال خشوعه؛ سواءٌ في طول القيام وكثرة القراءة، أو في زيادة عدد الركعات وتكثيرها، مع لزوم الالتزام بالإجراءات التي تنظم بها الجهات المختصة صلوات الجماعة في المساجد؛ منعًا للفوضى في التعبُّد بالمساجد، ولأنه الموافق لمقاصد العبادات.