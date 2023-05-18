الخميس 18 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

الإفتاء توضح الفرق بين طول القراءة فى قيام الليل وكثرة عدد الركعات

دار الإفتاء
دار الإفتاء

قالت دار الإفتاء، إن بعض الفقهاء يرون أن طول القراءة في قيام الليل أفضل من كثرة عدد الركعات، ويرى بعضهم أنَّ تكثير عدد الركعات أفضل.

أضافت الإفتاء، الخيمس، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الذي ننصح به هو أن يداومَ الإنسانُ على ما يَجِد فيه راحةَ قلبِهِ ونشاطه وطمأنينته وكمال خشوعه؛ سواءٌ في طول القيام وكثرة القراءة، أو في زيادة عدد الركعات وتكثيرها، مع لزوم الالتزام بالإجراءات التي تنظم بها الجهات المختصة صلوات الجماعة في المساجد؛ منعًا للفوضى في التعبُّد بالمساجد، ولأنه الموافق لمقاصد العبادات.

دار الافتاء القراءة قيام الليل فيسبوك الركعات

الأكثر قراءة

ضد جشع التجار.. الحكومة تواجه المتلاعبين بالأسواق.. وحملات واستجابة للشكاوى

عميد تجارة الإسكندرية: روسيا دعمت مصر بمشروعات كبرى كالسد العالى والضبعة النووى

قمة جدة.. مطالب العرب من القادة: إنهاء النزاعات المسلحة ومعالجة الأزمة الاقتصادية

الاستثمار الخاص.. كلام وأرقام

الآن.. بوابة نتائج التعليم الأساسي.. استعلام عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم

تجديد حبس سيدة بتهمة ترويج الهيروين بروض الفرج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الاستثمار الخاص.. كلام وأرقام

د. محمد عفيفي

أرض بلا شعب

وائل لطفي

اختيار مصر

مؤمن المحمدي

حكاية البطيخ الأصفر

محمد رفعت

محافظون وتجارب (1)

القس رأفت رؤوف الجاولي

التفكير الإيجابى

لواء. محسن الفحام

الحوار الوطنى.. وحقوق الإنسان

خالد حريب

قمة عربية على حد السيف

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين اقتحام المسجد الأقصى فى إطار ما يسمى بمسيرة الأعلام

الكنيست يمهد لإقرار قانون يحظر رفع العلم الفلسطينى

فلسطين: الاحتلال يستهدف الوجود المسيحى والإسلامى بالأراضى المُقدسة