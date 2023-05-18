دعمًا لطلاب الثانوية العامة.. أسقف أسوان يؤدي القداس الإلهي ويوزع الهدايا

أدى الأنبا بيشوي أسقف أسوان وتوابعها، اليوم الخميس، صلاة القداس الإلهي بكاتدرائية رئيس الملائكة الجليل ميخائيل بمدينة أسوان، لشباب وشابات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، وجاء ذلك من أجل مساندتهم قبل دخول امتحانات الثانوية العامة.

وشارك بصلاة القداس الإلهي لشباب وشابات الثانوية العامة والدبلومات الفنية لفيف من الآباء الكهنة الموقرين، وعدد كبير من أبنائنا الطلبة الذين كانت فرحتهم لا توصف بحضوره وسطهم.

وفى سياق متصلاً عقد الأنبا بيشوي أسقف أسوان وتوابعها اجتماعاً عقب القداس الإلهي بأبنائه، حيث تضمن حثهم على بذل قصارى جهدهم في مذاكرتهم حتى يعوض الرب تعبهم بكل خير.

وأهدى الأنبا بيشوي أسقف أسوان وتوابعها بعض الهدايا لأبنائه من شباب وشابات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، عقب الاجتماع.

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