بمشاركة بشار الأسد.. وصول القادة والزعماء العرب إلى قمة جدة

وصل عدد من القادة العرب إلى جدة اليوم - الخميس - للمشاركة في فعاليات الدورة الـ32 لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

الرئيس السيسي أول الحضور

كان أول الواصلين الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان.

من جانبه، أكد المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أن كلمة الرئيس السيسي غدًا ستؤكد على أن جوهر الخروج من الأزمات هو دعم الدولة الوطنية باعتبارها من مكتسبات الشعوب، مضيفًا في تصريحات للوفد الإعلامي المرافق للرئيس السيسي أن الرئيس سيؤكد على توحيد الصف العربي ورغبة مصر الصادقة في دعم مساعي التكامل بين الدول العربية، متحدثًا عن الحوكمة الاقتصادية العالمية وضرورة النظر في علاج منظومة التمويل الدولي.

قادة فلسطين ولبنان والبحرين وتونس وموريتانيا واليمن

ووصل رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي، إلى جدة، ثم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، للمشاركة بالقمة العربية على مستوى القمة، برئاسة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز.

كما وصل ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، للمشاركة في القمة العربية، حيث أكد ملك البحرين إن انعقاد القمة العربية في جدة يمثل مناسبة لتبادل الرأي وتعزيز التنسيق المشترك بين قادة الدول العربية، كما وصل الرئيس التونسي قيس سعيد، والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إلى جدة للمشاركة في القمة، كما وصل رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي للمشاركة في القمة، حيث سيحضر الملف اليمني ضمن أبرز القضايا التي سيناقشها القادة العرب.

بشّار الأسد يعود بعد غياب

في السياق ذاته، وصل الرئيس السوري بشّار الأسد مساء اليوم - الخميس - إلى جدة للمشاركة في قمة جامعة الدول، حيث أكد التلفزيون الرسمي السوري في تقرير له أن وصول الأسد يتوج الجهود العربية وقرار عودة سوريا إلى المحيط العربي بعد عزلة 12 عامًا.

وأضاف التقرير أن الأسد وصل إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في مدينة جدة، وكانت قمة سرت في ليبيا 2010 شهدت آخر حضور لقمة عربية حضرها الأسد قبل اندلاع الأزمة السورية في 2011 وتجميد عضوية سوريا في جامعة الدول العربية.

يذكر أن جامعة الدول العربية كانت قد قررت عودة دمشق إلى مقعدها في مجلس الجامعة العربية، واستأنفت وفود الحكومة السورية مشاركتها في الاجتماعات التحضيرية.

أبرز الغائبين عن القمة

من جانبها أكدت تقارير إعلامية عن مصدر سعودي رفيع المستوى غياب الرئيس الإماراتي محمد بن زايد والملك محمد السادس ملك المغرب، حيث أكدت أن الرئيس محمد بن زايد في جولة أوروبية رسمية مقررة مسبقًا، مؤكدة حضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس دولة الإمارات، كما أكدت حضور الأمير مولاي رشيد بن الحسن شقيق العاهل المغربي، مشيرة إلى تغيب الملك محمد السادس عن أي قمة عربية منذ عام 2005.

كما يغيب الشيخ نواف الأحمد أمير الكويت عن القمة لأسباب صحية وينوب عنه ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، وتغيب أيضًا هيثم بن طارق سلطان عمان، حيث أناب عنه شقيقه أسعد بن طارق نائب رئيس الوزراء لشؤون التعاون الدولي، ويتغيب عن القمة رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وسينوب عنه وكيل وزارة الخارجية دفع الله الحاج بسبب استمرار الاضطرابات بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، كما يغيب رئيس جمهورية جزر القمر غزالي عثماني بسبب ارتباطات مسبقة مع الاتحاد الأفريقي الحالي حيث يتولى عثماني رئاسته.