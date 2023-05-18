رسميًا.. توتنهام يعلن رحيل لوكاس مورا نهاية الموسم الجاري

أعلن نادي توتنهام هوتسبير الانجليزي، رحيل لاعبه البرازيلي لوكاس مورا، عقب نهاية الموسم الجاري.

وانضم لوكاس مورا لصفوف فريق توتنهام هوتسبير قادمًا من فريق باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الشتوية لعام 2018.

ونشر النادي بيانًا عبر موقعه الرسمي، أعلن من خلاله رحيل لوكاس مورا بنهاية الموسم الجاري، وعدم تمديد عقده مع الفريق.

عقد لوكاس مورا مع توتنهام الذي وقعه في أغسطس 2019 ينتهي بحلول 30 يونيو المقبل.

وقال لوكاس مورا في فيديو نشره النادي عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي: "أينما سأكون، قلبي سيظل هنا دائمًا، إنه ناديّ، لقد كان الدفاع عن هذا الشعار شرفًا عظيمًا لي، كل ركلة وكل انزلاق على الكرة وكل هدف، من أعلى الأعلى إلى أقل الأقل لقد صنعتم اسمي، لقد كان هذا شرفًا لي وحلمي".

أضاف:"هذا سيظل دائمًا بيتي، بعض الليالي لن ننساها أبدًا، كتبناها في التاريخ سويًا، سأحبكم دائمًا، ليس مهمًا أين سأذهب سنلتقى مجددًا، هيا سبيرز".

ولعب لوكاس مورا 21 مباراة بقميص توتنهام هوتسبير خلال الموسم الجاري، وسجل 3 أهداف.

ومنذ بداية مسيرته مع الفريق، شارك لوكاس مورا في 219 مباراة وسجل 38 هدفًا وصنع 27 لزملائه في الفريق.