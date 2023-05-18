الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

المنسق العام للحوار الوطنى يعلن جدول جلسات الأسبوع الثانى للحوار

ضياء رشوان
ضياء رشوان

صرح ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، بأن مجلس أمناء الحوار قد أقر جدول أعمال جلسات الأسبوع المقبل، وذلك بعد التشاور مع مقرري العموم والمقررين المساعدين لمحاور الحوار الثلاثة، لتكون على النحو التالي:

الأحد 21 مايو، المحور السياسي:

  • الأحزاب السياسية "2 جلسة".
  • قانون المجالس الشعبية المحلية "2 جلسة".

الثلاثاء 23 مايو، المحور الاقتصادي:

  • لجنة الصناعة "2 جلسة".
  • لجنة الاستثمار الخاص "المحلي والأجنبي" "2 جلسة".

الخميس 25 مايو، المحور المجتمعي:

  • التعليم قبل الجامعي "2 جلسة".
  • القضية السكانية "2 جلسة".

وأوضح المنسق العام أن الجلسات ستكون في مواعيدها المعتادة، بدءًا من الساعة 11 صباحًا، وذلك بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.

ضياء رشوان جلسات الأسبوع الحوار الثلاثة مقرري العموم المحور السياسي المجالس الشعبية

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