رومانو: ميلان يضع روبن لوفتوس تشيك على رأس أولوياته لتدعيم وسط الملعب

دخل نادي ميلان الإيطالي في مفاوضات جادة من أجل التعاقد مع الانجليزي روبن لوفتوس تشيك، لاعب فريق تشيلسي الانجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

روبن لوفتوس تشيك من ناشئي نادي تشيلسي وتدرج في المراحل العمرية بالنادي قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول في يناير 2015.

ووفقًا لما ذكره فابريزيو رومانو، صحفي سكاي سبورتس والمختص بالانتقالات، فإن ميلان بدأ بالفعل مفاوضات جادة مع لوفتوس تشيك لإقناعه بالانضمام لصفوف الفريق والتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وشارك لوفتوس تشيك في 30 مباراة مع تشيلسي خلال الموسم الجاري وصنع هدفين.



ووضعت إدارة ميلان لوفتوس تشيك على رأس أهدافهم لتدعيم وسط الملعب في الصيف المقبل.



ويجيد لوفتوس تشيك اللعب في مركز وسط الملعب الارتكاز بجانب إجادته لمركز وسط الملعب الدفاعي.



وأشار رومانو إلى أن اللاعب متأكد من الانتقال لميلان، مشددًا على أن المفاوضات تتطور بشكل جيد جدًا.



روبن لوفتوس تشيك تم تصعيده من فريق الشباب بتشيلسي لفريق تحت 18 عامًا في صيف عام 2012، وبعد عامين انتقل لفريق تحت 21 عامًا ثم صعد للفريق الأول في يناير 2015 وخرج معارًا في صيف 2017 لكريستال بالاس وعاد بعد موسم وقضى موسمين مع تشيلسي ثم انتقل معارًا لفولهام في صيف 2020 قبل أن يعود لتشيلسي في صيف 2021.

وينتهي عقد تشيك مع تشيلسي بحلول 30 يونيو 2024، ويتضمن العقد بندًا يتيح لإدارة البلوز تمديد العقد لموسم آخر.