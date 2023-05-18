الخميس 18 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رومانو: ميلان يضع روبن لوفتوس تشيك على رأس أولوياته لتدعيم وسط الملعب

روبن لوفتوس تشيك
روبن لوفتوس تشيك

دخل نادي ميلان الإيطالي في مفاوضات جادة من أجل التعاقد مع الانجليزي روبن لوفتوس تشيك، لاعب فريق تشيلسي الانجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

روبن لوفتوس تشيك من ناشئي نادي تشيلسي وتدرج في المراحل العمرية بالنادي قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول في يناير 2015.

ووفقًا لما ذكره فابريزيو رومانو، صحفي سكاي سبورتس والمختص بالانتقالات، فإن ميلان بدأ بالفعل مفاوضات جادة مع لوفتوس تشيك لإقناعه بالانضمام لصفوف الفريق والتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


وشارك لوفتوس تشيك في 30 مباراة مع تشيلسي خلال الموسم الجاري وصنع هدفين.


ووضعت إدارة ميلان لوفتوس تشيك على رأس أهدافهم لتدعيم وسط الملعب في الصيف المقبل.


ويجيد لوفتوس تشيك اللعب في مركز وسط الملعب الارتكاز بجانب إجادته لمركز وسط الملعب الدفاعي.


وأشار رومانو إلى أن اللاعب متأكد من الانتقال لميلان، مشددًا على أن المفاوضات تتطور بشكل جيد جدًا.


روبن لوفتوس تشيك تم تصعيده من فريق الشباب بتشيلسي لفريق تحت 18 عامًا في صيف عام 2012، وبعد عامين انتقل لفريق تحت 21 عامًا ثم صعد للفريق الأول في يناير 2015 وخرج معارًا في صيف 2017 لكريستال بالاس وعاد بعد موسم وقضى موسمين مع تشيلسي ثم انتقل معارًا لفولهام في صيف 2020 قبل أن يعود لتشيلسي في صيف 2021.

وينتهي عقد تشيك مع تشيلسي بحلول 30 يونيو 2024، ويتضمن العقد بندًا يتيح لإدارة البلوز تمديد العقد لموسم آخر.

روبن لوفتوس تشيك ميلان تشيلسى ة الانتقالات الصيفية لوفتوس تشيك

الأكثر قراءة

قرار حاسم وسريع.. طيار بطل يغير مسار رحلة "مصر للطيران" لإنقاذ حياة راكبة

"مقتنيات فريدهايم وفيلا البارون".. كيف تحققت فكرة إنشاء أول متحف للفنون الجميلة؟

سافيو يهدد بشكوى الأهلى للفيفا بعد استبعاده من حسابات كولر

بسبب معاكسة فتاة.. تفاصيل مقتل صاحب محل حلويات بالقليوبية

اجتماع موسع لوزير التربية والتعليم ومحافظ أسوان مع القيادات التعليمية بالمحافظة

بسمة دسوقى: الحوار الوطنى قدم حلولاً جذرية فى ملف الوصاية (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

حكاية البطيخ الأصفر

محمد رفعت

محافظون وتجارب (1)

القس رأفت رؤوف الجاولي

التفكير الإيجابى

لواء. محسن الفحام

الحوار الوطنى.. وحقوق الإنسان

خالد حريب

قمة عربية على حد السيف

سيد أبو ليلة

فن إدارة الجمهور.. هكذا لقّن «مدبولى» الزعيم وسعيد صالح درسًا بـ«ريا وسكينة»

خالد عكاشة

خطة سلام إفريقية لإيقاف الحرب الروسية الأوكرانية

عبد الرحيم طايع

محمد رمضان.. الحرية الفنية والقمع الثقافى!

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الكنيست يمهد لإقرار قانون يحظر رفع العلم الفلسطينى

فلسطين: الاحتلال يستهدف الوجود المسيحى والإسلامى بالأراضى المُقدسة

فلسطين تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في وقف التصعيد الإسرائيلي