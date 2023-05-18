دينا عبد الكريم: علينا التوقف عن تقديم مصر للخارج بأنها صاحبة الحضارة

الحوار الوطني..

قالت النائبة دينا عبد الكريم، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن الصورة الذهنية لأى دولة من دول العالم ومنها مصر لا تُصنع بل تُختبر، وبالتالى هذا الاختبار يكون بحاجة مستمرة للتقديم أمام دول العالم ودعما للهوية الوطنية نكون أمام أهمية كبيرة فى الابتعاد عن فكرة الموائمات والمجاملات فيما يقدم مصر للخارج من أجل صورة ذهنية سليمة عن الدولة للخارج.

جاء ذلك فى كلمتها بجلسة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطنى، مؤكدة على أنه بجانب اختيار الأفضل لدعم الهوية لتقديم الدولة المصرية للخارج لابد أن نكون أمام أيضا ترسيخ حقيقى لمنتج مصرى يربط العالم بهوية مصر مثلما كنا نتحدث فى الماضى عن القطن المصرى ونتحدث الآن عن ألمانيا بالعربيات مثلا.

ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أنه بجانب ذلك نكون أمام أهمية التوقف عن تقديم مصر للخارج بأنها صاحبة الحضارة، خاصة أنه لا أحد يستطيع أن يحترم الدولة صاحبة التاريخ وليس لها حاضر، مشيرة إلى أن دعما للهوية أيضا لابد أن نكون أمام تقديم الخدمات العامة ورقابة الأداء للمواطن حيث لن تتحقق السعادة الكاملة إلا من خلال احترام المواطن وتقديم الخدمات العامة والرقابة عليها وهو ما يصب فى صالح الهوية الوطنية بنهاية المطاف.



وانطلقت اليوم الخميس أولى جلسات المحور المجتمعي للحوار الوطني حيث لجنة الثقافة والهوية الوطنية،بمشاركة واسعة من ممثلى الأحزاب والقوى السياسية وذلك فى ضوء الموضوعات المدرجة على طاولة مناقشات الحوار والتى تهم المواطن بشكل مباشر.

يأتى ذلك فى الوقت الذى انطلقت أعمال لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، لمناقشة مسائل الولاية على المال، فيما أكدت إدارة الحوار الوطنى، بأنه على مائدة الوطن، تنطلق أعمال المحور المجتمعي بالحوار الوطني، اليوم، لتناقش لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي قضايا مهمة لعل أبرزها «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها»، وبالتوازي معها لجنة الثقافة والهوية الوطنية قضية «الهوية الوطنية».

وتأتي نقاشات المسائل المتعلقة بالأسرة المصرية في ظل الاحتفال باليوم العالمي للأسرة، وهو ما يكسب جلسات اليوم أهمية خاصة حيث دعت إدارة الحوار الجميع لمتابعة الجلسات، مؤكدة أن هذه النقاشات خطوة لبناء مستقبل أفضل للأسرة المصرية بشكل خاص، والمجتمع عموما، مع الترحيب بكل المقترحات والآراء التي تضيف ثراء للأفكار المطروحة.