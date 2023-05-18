التيار الإصلاحى يقترح إقامة كرنفال وطنى بالمحافظات لإبراز الهوية

قال محمد جمال الدين، ممثل عن التيار الإصلاحي إن الهوية الوطنية في كل أمة هي تلك الخصائص والسمات التي تتميز بها عن مثيلتها وبدونها تفقد الأمم كل معاني وجودها.

الهوية الوطنية

وأكد ممثل التيار الإصلاحي، خلال إلقاء كلمته بجلسة المحور المجتمعي، المذاع عبر فضائية "إكسترا لايف"، أن الدولة المصرية تتمتع بهوية وطنية قوية وراسخة ومميزة عبر مر التاريخ.

وأضاف أن هذه الهوية المصرية تواجه الكثير من الحملات الشرسة من التشويه والتضليل والتشويش: "رصدنا أن هناك ضبابية في الرؤية لدى المجتمع لتحديد هويتهم الوطنية، اتساع فجوات المعرفة عدم وجود محتوى يهتم بالطفل وثقافته، جمود الموروث الثقافي المغلوط، الثورة الاتصالية العالمية التي يوجد بها بعض النقاط التي لا تتناسب مع الهوية المصرية".

ملامح الهوية المصرية

واستطرد: "نقترح الدعوة إلى مؤتمر عام لتوضيح ملامح الهوية المصرية تحت رعاية الرئيس السيسي، لوضع خطة واضحة ومعلنة عن مفهوم الهوية الوطنية وآليات تنفيذها، سد فجوات المعرفة عن طريق تكاتف كل مؤسسات الدولة والقوى الفاعلة، وجود محتوى بديل للطفل بالأخص والمجتمع ككل، إقامة كرنفال وطني في جميع محافظات مصر لإبراز جمال الهوية المصرية".