الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أوسوريو يعدل طريقة أداء الزمالك ويعود للعب 3/3/4 أمام أسوان

الفريق الأول لكرة
الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك

قرر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تعديل طريقة لعب الفريق أمام أسوان في المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم في الدوري الممتاز لكرة القدم.

‏كان لاعبو الزمالك  رفضوا طريقة لعب أوسوريو في المباراة الماضية أمام الإسماعيلي والتي خسرها الزمالك، حيث لعب أوسوريو بطريقة جديدة مختلفة لم يعتدها اللاعب المصري وهى طريقة 3/3/3/1، وهى طريقة جديدة ومختلفة على لاعبي الزمالك، مما فتح ثغرات في خط دفاع الفريق ووجود مساحات في الأجناب استغلها لاعبو الفريق المنافس، مما جعل معظم اللاعبين يتوهون في مراكزهم وفشلوا في تقديم الأداء المطلوب.

‏وقرر أوسوريو العودة إلى طريقة لعب 4/3/3 والتي يعتادها لاعبو الزمالك حتى لا يظهروا بمستوى سيئ أمام أسوان وتتكرر الهزيمة ويتوه اللاعبون في مراكزهم.

‏كان مدحت عبدالهادي، المدرب العام لفريق الزمالك، قد طلب من كارلوس أوسوريو تغيير طريقة اللعب بناء على طلب اللاعبين، حيث إنهم لم يعتادوا على هذه الطريقة من قبل واشتكوا منها وأنها كانت سبب الهزيمة أمام الإسماعيلي في المباراة الماضية بالدوري.

وألقى الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محاضرة فنية بالفيديو على اللاعبين داخل مقر المعسكر المغلق استعدادا لمواجهة أسوان، في إطار مباريات الجولة 28 لمسابقة الدوري الممتاز.

وشرح كارلوس أوسوريو من خلال الفيديوهات التي تم تجميعها من الجهاز المعاون له، طرق اللعب الخاصة بفريق أسوان ومصادر الخطورة والضعف لدى زهرة الجنوب.

ويدخل الزمالك، هذه المواجهة، وهو في المركز الرابع في جدول الترتيب، برصيد 43 نقطة، جمعها من خلال الفوز في 12 مباراة، تعادل في 7 مواجهات، وتلقى الخسارة في مثلها.

 

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