الإثنين 22 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

تستعد لاستقبال البابا.. تعرف على كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية

البابا تواضروس
البابا تواضروس

يستعد المقر الباباوي بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية، لاستقبال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عقب العودة من رحلته ذات الطابع الطبي التي انطلق إليها في دولة النمسا عقب انتهاء زيارته الرعوية والأخوية إلى الفاتيكان والكنائس القبطية الأرثوذكسية في روما.

هذا وأطلق الموقع الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، نشرة تعريفية بالمقر الباباوي ومراحله، وقال إن أبرز تلك المراحل هي المحطة السادسة من محطات المقر الباباوي في  الكاتدرائية المرقسية بالعباسية التي بنيت في 1971.

 

 

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 22 مايو 2023 فى مصر دون مصنعية

"شعبان ورمضان" فى مهمة خيرية.. الفنان يفى بوعده لمساعدة مرضى القلب

طارق شوقى مستشارًا للجامعة الأمريكية بالقاهرة

تشريح جثة شاب عثر عليه فى أحد شوارع مدينة نصر

لتوظيفها في الملابس.. حبس سيدة استولت على 1.1 مليون جنيه من مواطنين بسوهاج

أمن القاهرة يكشف غموض وملابسات مقتل شاب فى الجمالية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

"وداعًا جوليا" يصل بالسينما السودانية للعالمية

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

جمال-أسعد

الحوار والهوية المصرية

محمود خليل

حين رأى نفسه «الأعظم»

بسنت حسن

رسالة مهرجان كان

وائل لطفي

تمكين الشباب.. الطريق نحو المستقبل

محمد العسيري

مهرجان الموسيقى.. عزف غير منفرد

إسراء شوقي

مستقبل إعلام «الذكاء الاصطناعى»

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى

غضب فلسطينى من اقتحام بن غفير للأقصى.. واجتماع حكومة الاحتلال فى القدس