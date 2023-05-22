تستعد لاستقبال البابا.. تعرف على كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية

يستعد المقر الباباوي بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية، لاستقبال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عقب العودة من رحلته ذات الطابع الطبي التي انطلق إليها في دولة النمسا عقب انتهاء زيارته الرعوية والأخوية إلى الفاتيكان والكنائس القبطية الأرثوذكسية في روما.

هذا وأطلق الموقع الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، نشرة تعريفية بالمقر الباباوي ومراحله، وقال إن أبرز تلك المراحل هي المحطة السادسة من محطات المقر الباباوي في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية التي بنيت في 1971.