بهجوري وسادوليه يفتتحان معرض "عودة أبو نظارة زرقا"

افتتح الفنان جورج البهجوري، عميد رسامي الكاريكاتير المصريين والعرب، وادافيد سادوليه، مستشار التعاون والنشاط الثقافي الفرنسي بمصر، ومدير المعهد الفرنسي بمصر، والباحث والكاتب عبدالله الصاوي، مؤسس ومدير مشروع ذاكرة الكاريكاتير والمنسق العام للمعرض، في الحادية عشرة والنصف من صباح اليوم الخميس 18 مايو، بمقر المعهد بالمنيرة؛ معرض “عودة أبو نظارة زرقا”، الذي ينظمه مشروع ذاكرة الكاريكاتير، التابع لمؤسسة عبدالله الصاوي للحفاظ على تراث الكاريكاتير المصري، بالتعاون مع المعهد الفرنسي بمصر، احتفالًا بيوم الكاريكاتير المصري، ويستمر المعرض حتى 15 يونيو القادم.



وأبدى الفنان جورج البهجوري سعادته البالغة بالحدث وما شاهده من رسوم كاريكاتورية نادرة من مجلة: "أبو نظارة زرقا"، تؤكد على الريادة المصرية لفن الكاريكاتير المصري في العصر الحديث، كما أثني على المجهودات التي يقوم بها مشروع ذاكرة الكاريكاتير، من أجل الحفاظ على تراث الكاريكاتير المصري.

وفي كلمته رحب دافيد سادوليه بالفنان المصري العالمي جورج البهجوري، وقدم الشكر له على تفضله بافتتاح المعرض، وعلى ما قدمه لفن الكاريكاتير المصري والعربي والفن التشكيلي على مدار مسيرته الفنية والصحفية التي جاوزت الستة عقود، كما وجه الشكر للباحث والكاتب عبدالله الصاوي على ما يقوم به من مجهودات من أجل الحفاظ على تراث الكاريكاتير المصري من خلال مشروعه المتفرد ذاكرة الكاريكاتير، ولفريق العمل الذ عاونه في تنظيم المعرض الفنان عماد عبدالمقصود، والفنان: نوبي بديع، والفنانة مروة إبراهيم، والفنانة إيمان السيد.



ووجه الباحث والكاتب عبدالله الصاوي في كلمته الشكر للمعهد الفرنسي في مصر على ما يقدمه من دعم للمشروعات والمبادرات الشبابية المتميزة، التي من شأنها الحفاظ على التراث الثقافي غير المادي، وعلى استضافة المعهد للمعرض، واتاحة الفرصة لمشروع ذاكرة الكاريكاتير للمشاركة لأول مرة بإصداراته في معرض المعهد الفرنسي للكتاب، كما قدم الصاوي الشكر للفنان: جورج البهجوري، والسيد: دافيد سادوليه، والأستاذ هاني حنا، مدير النشاط الثقافي بالمعهد، وفريق العمل المعاون له في تنظيم المعرض، وكل الداعمين والمساندين لمشروع ذاكرة الكاريكاتير، وفي ختام كلمته أهدى الصاوي المعرض لروح الأب: وليم سيدهم اليسوعي، رئيس مجلس إدارة جمعية النهضة العلمية والثقافية جزويت القاهرة، الذي وافته المنية يوم الجمعة الماضي، وكان أحد أبرز الداعمين والمساندين لمشروع ذاكرة الكاريكاتير.

وصرح الصاوي، المنسق العام للمعرض، بأن المعرض يأتي في إطار الجهود التي يقوم بها مشروع ذاكرة الكاريكاتير، التابع لمؤسسة عبدالله الصاوي للحفاظ على تراث الكاريكاتير المصري، على مدار أكثر من 10 سنوات؛ من أجل الحفاظ على تراث الكاريكاتير المصري، وإعادة كتابة تاريخ الكاريكاتير المصري ورواده الأوائل وفق آلية علمية سليمة.

وقال الصاوي: “يلقي المعرض الضوء لأول مرة على البدايات الأولى المجهولة لفن الكاريكاتير المصري في العصر الحديث، من خلال مجموعة مختارة من الرسوم الكاريكاتيرية باللغتين العربية والفرنسية، نُشرت بمجلة (أبو نظارة زرقا) في الفترة من 1878 إلى 1886”.

ويؤكد المعرض على الدور الهام والمؤثر الذي لعبه الكاتب المصري الساخر يعقوب صنوع (1839 – 1912)، في إرساء الدعائم الأولى لفن الكاريكاتير المصري في العصر الحديث، من خلال مجلته الشهيرة "أبو نظارة زرقا"، التي صدر عددها الأول بالقاهرة عام 1878، لتكون أول مجلة هزلية كاريكاتيرية ليس في مصر فحسب بل في الشرق قاصيه ودانيه؛ كما وصفها الأستاذ الدكتور: إبراهيم عبده، في كتابه: الصحفي الثائر؛ الصادر ضمن سلسلة الكتاب الذهبي بروزاليوسف عام 1955، والذي تناول فيه سيرة ومسيرة: يعقوب صنوع.

واستمرت أبو نظارة في الصدور بعد نفي صنوع إلى فرنسا في صيف عام 1878، على مدار أكثر من أربعة وثلاثين عامًا، بأسماء مختلفة منها: النظارات المصرية، أبو زمارة، الحاوي، أبو صفارة.



وتابع الصاوي: “إلى جانب لوحات أبو نظارة، يضم المعرض مجموعة مختارة من البورتريهات الكاريكاتيرية المتميزة التي شاركت في مسابقة (يعقوب صنوع.. رائد الكاريكاتير المصري)، وهي مسابقة دولية في مجال البورتريه الكاريكاتيري، نظمها مشروع ذاكرة الكاريكاتير، بالتعاون مع موقع الكاريكاتير السوري، تخليدًا لذكرى يعقوب صنوع، صاحب اللبنة الأولى في مدرسة الكاريكاتير المصري في العصر الحديث؛ وقد لاقت المسابقة إقبالًا كبيرًا حيث شارك فيها أكثر من مئتي رسام من أكثر من خمسين دولة”.

وأوضح الصاوي أن المعرض يهدف إلى الحفاظ على جزء أصيل من تراث فن الكاريكاتير المصر؛ الذي يعتبر أحد أهم مصادر قوة مصر الناعمة، والاحتفال بمرور 145 عامًا على دخول الكاريكاتير الصحافة المصرية، و110 أعوام على رحيل يعقوب صنوع.. رائد الكاريكاتير المصري.