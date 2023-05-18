الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رفعت فياض: غياب دور المدرسة أضر الشخصية المصرية جدًا

رفعت فياض
رفعت فياض

قال الكاتب الصحفي رفعت فياض، ممثل حزب مصر الحديثة، إن مصادر بناء الشخصية تبدأ من الأسرة، ثم المدرسة، ثم وسائل الإعلام والجامع والكنيسة.

وأضاف "فياض"، خلال كلمته بجلسة الهوية الوطنية في الحوار الوطني، اليوم الخميس، أن العطب الذي أصاب الشخصية المصرية خلال السنوات الماضية كان بسبب غياب دور المدرسة في التربية والتنشئة والتوجيه والتثقيف ثم التعليم.

وتابع "عندما غاب دور المدرس وهجر هو والطالب المدرسة من أجل الدروس الخصوصية انحصر دور المدرس في تدريب الطالب على كيفية تحصيل درجات من خلال إعطاء المعلومة له في شكل كبسولة، أما الدور التربوي والتنويري فقد اختفى تمامًا".

واستكمل "المدارس تحولت إلى مبانِ خاوية وأصبح التعليم عبارة عن جزء بسيط في المدارس، وجزء آخر عبارة عن تعليم مواز في المنازل ومراكز الدروس الخصوصية".

وأكد أنه “لا يمكن بناء الشخصية بشكل صحيح إلا إذا قامت وزارة التربية والتعليم والمدارس بدورها الأساسي، وهو التربية أولًا، ثم التعليم، متابعًا: "يجب غرس الانتماء بداخل الأطفال في المدرسة".

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