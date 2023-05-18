الخميس 18 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يهنئ "قدري" و"الدسوقي" بذهبيتي إفريقيا للمصارعة الروماني

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

هنأ اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أبناء بورسعيد يوسف أحمد قدري وكريم عادل الدسوقي، بحصولهما على المركز الأول في بطولة إفريقيا للمصارعة الروماني وزن 71 كيلو، ووزن 87 كيلو، المقامة على أرض تونس، بعد التغلب على لاعبي تونس والجزائر وجنوب إفريقيا.

وتمنى محافظ بورسعيد للبطلين استمرار النجاح والتميز في حياتهما الرياضية والمهنية، مؤكدا انهما رفعا اسم محافظة بورسعيد ومصر عاليا في المحافل الرياضية وأن بورسعيد دائما تقدم الشباب الموهوب والمتميز في جميع المجالات، معربا عن فخره بهذه النماذج المشرفة من أبناء بورسعيد والذين يشاركون في التنمية والنهوض بمحافظة بورسعيد.

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الدسوقي التهنئة استمرار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد القلبيه اللواء عادل الغضبان محافظ

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