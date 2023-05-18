محافظ أسيوط يناقش سبل الاستفادة من الإعلانات لتنمية موارد المحافظة

ناقش اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، سبل الاستفادة من الإعلانات وتنظيمها وتقنين أوضاعها وأفضل الحلول لاستثمارها لتعظيم الإيرادات وتنمية موارد المحافظة وذلك ضمن خطة المحافظة وتنفيذاً لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح اللواء عصام سعد، ضرورة استخدام الأساليب الحديثة لإعداد وطرح وتنفيذ وإرساء الاعلانات والمناقصات والمزايدات بشكل يحقق أعلى معايير الكفاءة والارتقاء بالمنظومة.

جاء ذلك خلال لقاءه طاهر أحمد اسماعيل مدير إدارة الاعلانات بالمحافظة وولاء صلاح مدير إدارة الارادات بالمحافظة.

وتناول اللقاء الإجراءات والخطوات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، وبحث المعوقات التي تحول دون تحقيق أقصى استفادة ممكنة والمقترحات والحلول العاجلة لها والتي تعود بالنفع والفائدة على المحافظة.

وكلّف محافظ أسيوط، اللجنة المشكلة لهذا الشأن بتسريعة وتيرة العمل في اتخاذ الاجراءات والخطوات اللازمة للاستفادة من الاعلانات بكافة أنواعها خاصة اعلانات الشوارع في الأماكن المختلفة لافتاً إلى ضرورة العمل على تعظيم العوائد من هذه الإعلانات والاستفادة منها في زيادة إيرادات المحافظة عن طريق الاستغلال الأمثل لها والامكانات المتاحة بالمراكز والأحياء وفقاً للضوابط واللوائح المنظمة لذلك بالتنسيق والتعامل بين الجهات المعنية في هذا الشأن بما يسهم في تنمية موارد المحافظة.

وأكد المحافظ أهمية ترشيد الانفاق في كافة القطاعات بالمحافظة للحفاظ على المال العام وتحصيل المتأخرات المستحقة وزيادة العائد من الإيرادات بصورة تنعكس على تحسين مستوي الخدمات المؤداه للمواطنين، مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال العاملين المقصرين لتعظيم الإيرادات والإستفادة منها في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع والفائدة على الموطنين وتلبي احتياجاتهم، مشددًا على الإعلان عن جميع المناقصات والمزايدات وجميع أساليب الطرح في كافة الجهات والوسائل الإعلانية لاتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المواطنين وأصحاب المصلحة للتقدم للمزاد تنفيذاً لاحكام القانون 182 لسنة 2018 الخاص بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقرار المحافظة رقم 374 لسنة 2020 لخدمة الصالح العام.