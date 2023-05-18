محمد الباز: 1% فقط من شركات القطاع الخاص تُصدِّر للخارج

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الدولة تعمل على تشجيع القطاع الخاص من أجل الدخول والاستثمار في كل القطاعات، وأبرزها الصناعي والزراعي.

وأضاف محمد الباز خلال برنامجه "مش حسبة برمة" المُذاع على راديو "نغم إف إف"، أن الدولة تستهدف مساهمة القطاع الخاص بنسبة 65% في الاقتصاد المصري خلال الـ3 سنوات المقبلة.

ولفت إلى أن 3 ملايين و750 ألف منشأة للقطاع الخاص 1% منها فقط يصدر للخارج، و99% إنتاجهم للسوق الداخلية، موضحًا أن الحكومة أعلنت أن 50% من الاقتصاد غير رسمي لا تعرف عنه الدولة شيئًا، ويجب تقنين أوضاعها.

وأوضح أن الدولة لم تتعمد إقصاء القطاع الخاص، ولكن بسبب عدم استقرار الأوضاع وضعف البنية التحتية أحجم القطاع الخاص عن الاستثمار، ولذلك الدولة وجدت نفسها مجبرة على تعويض غياب القطاع الخاص.

وأكد أن الظروف الآن مهيأة أمام القطاع الخاص، والآن لا بد أن يقوم القطاع الخاص بدوره، منوهًا بأن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أكد أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات ومنها وثيقة ملكية الدولة والرخصة الذهبية من أجل تشجيع الاستثمار.