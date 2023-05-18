الخميس 18 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد الباز: 1% فقط من شركات القطاع الخاص تُصدِّر للخارج

محمد الباز
محمد الباز

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الدولة تعمل على تشجيع القطاع الخاص من أجل الدخول والاستثمار في كل القطاعات، وأبرزها الصناعي والزراعي.

وأضاف محمد الباز خلال برنامجه "مش حسبة برمة" المُذاع على راديو "نغم إف إف"، أن الدولة تستهدف مساهمة القطاع الخاص بنسبة 65% في الاقتصاد المصري خلال الـ3 سنوات المقبلة.

ولفت إلى أن 3 ملايين و750 ألف منشأة للقطاع الخاص 1% منها فقط يصدر للخارج، و99% إنتاجهم للسوق الداخلية، موضحًا أن الحكومة أعلنت أن 50% من الاقتصاد غير رسمي لا تعرف عنه الدولة شيئًا، ويجب تقنين أوضاعها.

وأوضح أن الدولة لم تتعمد إقصاء القطاع الخاص، ولكن بسبب عدم استقرار الأوضاع وضعف البنية التحتية أحجم القطاع الخاص عن الاستثمار، ولذلك الدولة وجدت نفسها مجبرة على تعويض غياب القطاع الخاص.

وأكد أن الظروف الآن مهيأة أمام القطاع الخاص، والآن لا بد أن يقوم القطاع الخاص بدوره، منوهًا بأن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أكد أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات ومنها وثيقة ملكية الدولة والرخصة الذهبية من أجل تشجيع الاستثمار.

محمد الباز القطاع الخاص مصطفى مدبولى الحكومة وثيقة ملكية الدولة الرخصة الذهبية

الأكثر قراءة

ضبط 3 آلاف لتر سولار مدعم قبل البيع بالسوق السوداء في المنيا

محافظ المنوفية: توريد 76 ألف طن قمح بشون وصوامع المحافظة حتى الآن

مرتضى منصور يطعن على عزله من رئاسة نادى الزمالك

استبعاد رئيس لجنة ومراقب أول بامتحانات الشهادة الإعدادية في القليوبية

"الصحة": تقديم التوعية لـ76 ألفا من المترددين على وحدات الصدر

مدبولى: توجيهات رئاسية بمتابعة سير المشروعات للانتهاء منها وتشغيلها فى أسرع وقت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد أبو ليلة

فن إدارة الجمهور.. هكذا لقّن «مدبولى» الزعيم وسعيد صالح درسًا بـ«ريا وسكينة»

خالد عكاشة

خطة سلام إفريقية لإيقاف الحرب الروسية الأوكرانية

عبد الرحيم طايع

محمد رمضان.. الحرية الفنية والقمع الثقافى!

سامح الأسوانى

المركزية المصرية وكليوباترا

محمد العسيري

بشاير الخيرات من توشكى والعوينات

ماجد حبته

مناخ الاستثمار.. العام والخاص

حسن كامل

التحدى الاقتصادى العالمى وشبح الركود

محاسن السنوسي

رحيل رجل نادر

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الكنيست يمهد لإقرار قانون يحظر رفع العلم الفلسطينى

فلسطين: الاحتلال يستهدف الوجود المسيحى والإسلامى بالأراضى المُقدسة

فلسطين تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في وقف التصعيد الإسرائيلي