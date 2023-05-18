الخميس 18 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

هل تعمدت الحكومة إقصاء القطاع الخاص من المشهد سابقاً؟.. محمد الباز يكشف

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، عن حقيقة إقصاء القطاع الخاص بشكل متعمد في محاولة من الحكومة للسيطرة على سوق الأعمال في مصر.

وقال محمد الباز، خلال برنامجه الأسبوعي "مش حسبة برما" المذاع على إذاعة «نغم إف إم»: «سنة 2005 كانت الاستثمارات في الدولة المصرية التابعة للحكومة والقطاع الخاص تقدر بحوالي 115.7 مليار جنيه، والاستثمارات المرصودة للعام المقبل وصلت إلى 1.6 تريليون جنيه».

وأكد «الباز» أن حجم الاستثمارات زاد حوالي 15 مرة، معتبرا أنه حجم لا يتناسب مع حجم الدولة، أو حجم الزيادة السكانية، قائلاً: "حجم الاستثمار كان يسير بمعدلات بطيئة، وبدأ في الارتفاع رغم قلة مشاركة القطاع الخاص، ولكن كان هناك دور ملحوظ للدولة في زيادة الاستثمارات".

وأوضح أن الدولة في الفترة الأخيرة «كانت بتقدر الظروف التي يمر بها القطاع الخاص، من حيث الاضطراب السياسي والاضطراب الأمني، فالقطاع الخاص من حقه عدم المجازفة في مثل هذه الظروف.. المستثمر الذي يأتي من الخارج ويبحث عن مصر أول شيء يبحث عنه الاستقرار الأمني والسياسي، والدولة كانت تعذر إحجام القطاع الخاص عن المشاركة في الاستثمار".

وتابع: «القطاع الخاص من الطبيعي أن يتخوف، ولكن الدولة لما اشتغلت الأمور اختلفت، ورغم الأزمة العالمية إلا أن هناك استقرارا يحفز القطاع الخاص للمشاركة مع الحكومة في قطاع الاستثمار»، مشددا على ضرورة أن يكون للقطاع الخاص مساهم في الاستثمارات بنسبة 60%.

وواصل: "ما يزيد على 50% من القطاع الخاص يدخل تحت مظلة الاقتصاد غير الرسمي، و60% من حجم منشآت القطاع الخاص تعمل في تجارة الجملة والتجزئة ولا تعمل في القطاعات الإنتاجية، 60% من القطاع الخاص تجار".

واستطرد: "1% من منشآت القطاع الخاص تقوم بالتصدير للخارج، أي أن هناك 99% من منشآت القطاع الخاص تعمل على الإنتاج المحلي، الأمر الذي يعكس شكل المشكلة في توفير العملة الأجنبية".

القطاع الخاص الاستثمار استثمارات القطاع الخاص الحكومة إقصاء القطاع الخاص

الأكثر قراءة

ضبط 3 آلاف لتر سولار مدعم قبل البيع بالسوق السوداء في المنيا

محافظ المنوفية: توريد 76 ألف طن قمح بشون وصوامع المحافظة حتى الآن

مرتضى منصور يطعن على عزله من رئاسة نادى الزمالك

استبعاد رئيس لجنة ومراقب أول بامتحانات الشهادة الإعدادية في القليوبية

"الصحة": تقديم التوعية لـ76 ألفا من المترددين على وحدات الصدر

مدبولى: توجيهات رئاسية بمتابعة سير المشروعات للانتهاء منها وتشغيلها فى أسرع وقت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد أبو ليلة

فن إدارة الجمهور.. هكذا لقّن «مدبولى» الزعيم وسعيد صالح درسًا بـ«ريا وسكينة»

خالد عكاشة

خطة سلام إفريقية لإيقاف الحرب الروسية الأوكرانية

عبد الرحيم طايع

محمد رمضان.. الحرية الفنية والقمع الثقافى!

سامح الأسوانى

المركزية المصرية وكليوباترا

محمد العسيري

بشاير الخيرات من توشكى والعوينات

ماجد حبته

مناخ الاستثمار.. العام والخاص

حسن كامل

التحدى الاقتصادى العالمى وشبح الركود

محاسن السنوسي

رحيل رجل نادر

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الكنيست يمهد لإقرار قانون يحظر رفع العلم الفلسطينى

فلسطين: الاحتلال يستهدف الوجود المسيحى والإسلامى بالأراضى المُقدسة

فلسطين تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في وقف التصعيد الإسرائيلي