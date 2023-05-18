تحرير 166 محضرًا لأصحاب مخابز ومحال مخالفة بكفرالشيخ

شنت الوحدات المحلية بالمدن والمراكز بمحافظة كفرالشيخ، حملات تموينية، بالتعاون مع مديريات الطب البيطري، والتموين، والصحة، والرقابة التموينية، وجهاز حماية المستهلك، في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتوفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدى لكل أشكال الغش التجاري وتوفير السلع بالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين في ظل آثار الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار، والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن بالمحافظات.

ومتابعة وتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، والذي شدد على استمرار حملات الرقابة على الأسواق والمحال التجارية، للتأكد من قوائم أسعار بيع السلع وتوفير السلع الغذائية ومدى صلاحيتها للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة.



أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أنه لا تهاون مع المخالفين من التجار، وأن الحملات على الأسواق ومحلات بيع كل أنواع السلع مستمرة، لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرًا إلى تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأضاف محافظ كفرالشيخ أنه يتابع يوميًا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة، مؤكدًا أن الحملات التي شهدتها المدن أسفرت عن تحرير 166 محضرًا متنوعًا.

وقاد اللواء عبدالغفار الديب، السكرتير العام المساعد لمحافظة كفرالشيخ، بحضور المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، واللواء خالد محمد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، ونوابه، الحملة المكبرة للمرور والتفتيش على المخابز والمحلات التجارية والمطاعم والكافيهات، وأسفرت عن تحرير 23 محضرًا متنوعًا منهم 12 محضر نقص وزن، و3 محاضر نظافة، و3 محاضر مواصفات، و5 محاضر متنوعة.

وقاد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، وأيمن غالي، نائب رئيس المدينة لشئون القرى، الحملة التموينية بمشاركة رؤساء القري، ورضا بدوي، بإدارة تموين بيلا، ورؤساء المكاتب التموينية بالقرى، بإشراف عبدالفتاح سالم، مدير إدارة تموين بيلا، وحررت الحملة 22 محضرًا لمخابز ارتكبت مخالفات عبارة عن 15 محضر تلاعب فى الموازين، و7 محاضر لعدم الإعلان عن وزن وسعر الرغيف وعدم نظافة أدوات العجين بالمخابز.

قاد اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، الحملة التموينية على المخابز البلدية بجميع أنواعها بمدينة دسوق، للاطمئنان على جودة رغيف الخبز والوزن، وأسفرت الحملة عن تحرير 47 محضرًا، منهم 3 محاضر مواصفات، و30 محضر نقص وزن، و13 صحة، ومحضر مخالفة تعليمات.

أشرف سليم محمد أبوشريف، رئيس مدينة برج البرلس، على أعمال الحملة التموينية على المخابز والمجازر والمحلات التجارية، وذلك لتوصيل الدعم لمستحقيه، وذلك لضبط الأسعار وتوفير السلع اللازمة، والتأكد من صلاحية السلع والعمل على توفير الخبز المدعم بجودة عالية، وأسفرت الحملة عن تحرير 4 محاضر متنوعة لأصحاب المخابز.

وقاد وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، الحملة التموينية على المخابز، والتي أسفرت عن تحرير 11 محضرًا متنوعة، منهم 7 محاضر متنوعة، ومحضر نقص وزن، و3 محاضر مواصفات.

وأشرف عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، على الحملة التموينية على المخابز، بمشاركة التموين والصحة، أسفرت عن تحرير 24 محضرًا متنوعًا، بينهم 11 محضر نقص وزن، ومحضر عدم وجود اعلان، و7 محاضر اشتراطات نظافة، و5 محاضر عدم وجود شهادات صحية.

وتابع اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، الحملة التموينية على المخابز بالتنسيق والتعاون مع إدارة تموين بلطيم والطب البيطري والصحة والبيئة، لضبط وإحكام الرقابة على أصحاب المخابز بالقرى على مستوى مركز ومدينة بلطيم، وأسفرت الحملة عن تحرير 20 محضرًا، منها محضران نقص وزن، و3 محاضر موصفات، و4 محاضر نظافة، و11 محضر مخالفات أخرى.

وتابع أيمن إبراهيم خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، حملة التفتيش على المخابز بدائرة المركز والمدينة، للتأكيد على جودة رغيف الخبز المقدم للمواطنين، وذلك على مستوى المدينة وقرى (القن والقصابي وسد خميس وأبوغنيمة والبلاصى والحدادى والفقهاء القبلية ومنشأة عباس والورق وتيدا والملاحة والروضة وبرية لاصيفر والتفتيش ودمرو)، وأسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر، منها 5 محاضر نقص وزن، و5 محاضر مواصفات.

وتابع اللواء هاني يوسف، رئيس مركز ومدينة الرياض، الحملة التموينية على المخابز والتي أسفرت عن تحرير 7 محاضر متنوعة، وتابع اللواء حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، الحملات التموينية على المخابز والتي أسفرت عن تحرير 5 محاضر متنوعة للمخالفين.