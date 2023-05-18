مطالب بسرعة تنفيذ قرارات "الأعلى للاستثمار": ضرورة لجذب المستثمرين

طالب المهندس إبراهيم المناسترلي، رئيس هيئة الرقابة الصناعية السابق والمصفي العام للشركة القومية للأسمنت السابق، بضرورة سرعة تنفيذ قرارات الأعلى للاستثمار.

وأضاف المناسترلي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن تحفيز الاستثمارات الأجنبية في مصر هو أمر ذو أهمية كبيرة للاقتصاد المصري ولتحقيق التنمية المستدامة في البلاد، ويمكن تلخيص أهمية تحفيز الاستثمارات الأجنبية في مصر في النقاط التالية:

1- زيادة الاستثمارات الأجنبية تؤدي إلى زيادة النشاط الاقتصادي في مصر، حيث تؤدي الاستثمارات الأجنبية إلى تدفقات نقدية إلى الاقتصاد المصري، وزيادة الإنتاج والقدرة التصديرية، وبالتالي تحسين الموازنة التجارية للدولة.

2- تحفيز الاستثمارات الأجنبية يمثل مصدراً هاماً لتوفير فرص العمل للمصريين، حيث يؤدي زيادة الاستثمارات الأجنبية إلى توفير وظائف جديدة في الشركات المستثمرة والمشاريع المشتركة، وبالتالي يساهم ذلك في تخفيف البطالة في مصر.

3- يساعد تحفيز الاستثمارات الأجنبية في تحديث البنية التحتية للدولة، حيث تستثمر الشركات الأجنبية في مشاريع تحديث وتطوير البنية التحتية، والتي تشمل الطرق والجسور والمطارات والموانئ والتكنولوجيا، وبالتالي يتحسن مستوى الخدمات العامة المقدمة للمجتمع.

4- يساهم تحفيز الاستثمارات الأجنبية في نقل التكنولوجيا والمعرفة إلى مصر، حيث تستورد الشركات الأجنبية التكنولوجيا والمعرفة اللازمة لتنفيذ مشاريعها، وتنتقل هذه التكنولوجيا والمعالرفة للمصريين، حيث يمكن للمصريين العمل في مشاريع هذه الشركات، وبالتالي يتمكنون من اكتساب المهارات والخبرات اللازمة لتحسين قدراتهم الفنية والعملية، وتحسين فرصهم في سوق العمل.

5- يساهم تحفيز الاستثمارات الأجنبية في تحسين صورة مصر في الأسواق العالمية، حيث يجذب تدفق الاستثمارات الأجنبية اهتمام المستثمرين العالميين ويعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية جذابة، وبالتالي يتحسن سمعة الدولة ويزيد الثقة في اقتصادها.

وأضاف أن تحفيز الاستثمارات الأجنبية في مصر يمثل عاملاً حاسماً في تحسين الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد، وبالتالي يجب على الحكومة المصرية العمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة ومناسبة للاستثمارات الأجنبية، وتطوير القطاعات الاقتصادية الرئيسية وتحسين البنية التحتية وتنظيم القوانين واللوائح الاستثمارية لتحفيز المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مصر.

