الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية: الحوار الوطنى يؤكد أن جميع المحاور تحظى بذات الأهمية

ايه فوزي
ايه فوزي

قالت النائبة آية فوزي، عضو مجلس النواب عن حزب "مصر الحديثة"، إن الحوار الوطني يؤكد أن جميع المحاور تحظى بذات الأهمية، وفي القلب منها قضايا الأسرة المصرية لضمان تماسك المجتمع وتأهيل جيل جديد قادر على البناء والتنمية.

وأضافت فوزي أن القانون الحالي رقم 19 لسنة 1952 به قصور تشريعي لا يواكب العصر الحالي، وعلى الرغم من الحديث عن نفس الشخص إلا أن هناك آليات مختلفة بشأن التعامل مع الولاية على النفس والولاية على المال.

وتابعت: "الأم تجد نفسها أمام مسئولية كبيرة بعد وفاة الزوج ومن ثم يجب أن تحظى بدعم مجتمعي، ولكن في هذا الوقت تجد نفسها تصارع مع الوصاية بشأن صرف الأموال ويكون هناك تعنت في الإنفاق ويتم تقديم طلب وتفاصيل كثيرة بشأن المجلس الحسبي، في الوقت الذي يجب أن تكون الأم قائمة بالدور المنوط بها فى تربية الأطفال ورعاية الأسرة".

وشددت فوزي على ضرورة أن تكون هناك مرونة بشأن عمل المجالس الحسبية، مقترحة تشكيل لجان رقابية للتأكد من أهلية الوصى أيًا كان وتوفير بيئة مناسبة للطفل، وتشكل اللجنة من ممثلي: (الأزهر - الإفتاء - وزارة العدل - وزارة الشئون الاجتماعية - الكنيسة)، إضافة إلى إنشاء صندوق للاستثمار في أموال القصر.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية بالمحور المجتمعي بالحوار الوطني، اليوم، والمخصصة لمناقشة قضايا الأسرة والتماسك المجتمعي، أبرزها «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها».

الثقافة والهوية الوطنية التماسك المجتمعي الحوار الوطنى الثقافة والهوية القوى السياسية المحور المجتمعي بالحوار الوطني المجلس الحسبي

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