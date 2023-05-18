نموذج محاكاة لزلزال فى رأس غارب وإخلاء مجلس المدينة

نفذت مدينة رأس غارب، اليوم الخميس، نموذج محاكاة لسيناريو إخلاء مجلس المدينة بسبب حدوث زلزال، وإقامة معسكر للإيواء، وذلك للوقوف على مدى جاهزية كافة الجهات المعنية لمواجهة المخاطر.

من جانبه، أكد اللواء ياسر حماية رئيس مدينة رأس غارب، أنه تم تنفيذ نموذج المحاكاة لوجود كارثة فعلية، للوقوف على مدى جاهزية الجهات التنفيذية بالمدينة لمواجهة أي أحداث طارئة، واتخاذ القرارات المناسبة للحد من الآثار الناتجة عن تلك الأزمات والكوارث، كما تم إقامة نموذج مصغر لمعسكر إيواء عاجل اشتركت في تجهيزه كافة الأجهزة التنفيذية المعنية ومؤسسات المجتمع المدني؛ لتقديم الدعم اللازم للمواطنين في حال حدوث كوارث طبيعية، فضلاً عن توافر سيارات الإسعاف والخدمات الطبية المجهزة التي يمكنها التعامل مع الأزمة منذ وقوعها حتى التغلب عليها، بالإضافة إلى مسجد وكنيسة ومطعم وصالة طعام.

من جهته، أشاد نادي نصيف، مدير إدارة الأزمات بالمحافظة، بروح الفريق التي تواجدت خلال التجربة، مشيداً بالمستوى المتميز لمعسكر الإيواء الذي تكتمل فيه كافة متطلبات الحياة من مأكل وملبس وعلاج ودعم نفسي وغيرها.

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