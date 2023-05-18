الخميس 18 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الشعب الجمهورى: قانون الولاية الحالى أذى كثيرًا من الأسر والتطورات الاقتصادية تستلزم تغييره

الحوار الوطني
الحوار الوطني

تقدمت النائبة ألفت المزلاوي، عضو مجلس النواب، عن الشعب الجمهوري، بالشكر للرئيس السيسي صاحب الدعوة للحوار الوطني، منوهة بأننا لم نشهد هذه الدعوة من قبل فهي كانت فرصة تاريخية للجميع، الهدف منها يكمن في رغبة الدولة مشاركة موطنيها رسم مستقبل البلاد.

وتابعت خلال كلمتها بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعي لمناقشة قضية «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها»: لدينا أمل كبير في الوصول إلى حلول تجعلنا مطمئنين، منوهة بأن قانون الولاية لا يمنح الأم حق الوصابة على أموال أبنائها حيث تعود إلى الجد ثم إلى العم.

وتابعت أن القانون الحالي أذى كثيرًا من الأسر وأدى إلى تفككها، والتطورات الاقتصادية الحالية تدعونا للنظر في قانون الولاية على المال الحالي.

وأكملت: "الأرملة تعاني من الظلم لعدم قدرتها في التصرف على أموال أطفالها، فما كان يصلح من 70 عامًا لا يصلح الآن، لذلك بات من الضروري إجراء تعديلات على قانون الولاية على المال".

وأوصت بأهمية منح الولاية مباشرة للأم وإعطائها الحق للتصرف في أموال أطفالها.

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