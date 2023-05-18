الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

انعقاد المكتب التنفيذي لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية

المستشار بولس فهمي
المستشار بولس فهمي

دعا المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا وأمين عام اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية لاجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد فى دورته السادسة، بمشاركة رفيعة المستوى من رئيس المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة ونائبه، ورئيس المحكمة الاتحادية العليا بالعراق ونائبه، ورئيس المحكمة العليا بليبيا ونائبه، ونائب رئيس المحكمة الدستورية بالمملكة الأردنية الهاشمية، وحضور المستشار الدكتور عبد العزيز سالمان، الأمين العام المساعد للاتحاد، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر القمة العربية بالمملكة العربية السعودية.

وتناول اجتماع المكتب التنفيذي أطر التعاون المشترك بين المحاكم والمجالس الدستورية والعليا العربية في خمس عشرة دولة عربية، وسبل تفعيل دور القضاء الدستوري العربي على الصعيدين الإقليمي والدولي، واستعرض رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية أنشطة الأمانة العامة للاتحاد خلال دورته الحالية، ونتائج الملتقى العلمي للاتحاد. 

وقد ثمن رؤساء المحاكم ونوابهم المشاركون فى المكتب التنفيذي الجهود المبذولة من أمانة الاتحاد. وأقروا التوصيات التي انتهى إليها اجتماع المكتب التنفيذي.

المستشار بولس فهمي اسكندر المحكمة الدستورية العليا تحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية

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