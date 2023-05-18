ماذا قالت الصحف العالمية عن سقوط ريال مدريد أمام السيتي؟

سلطت الصحف العالمية، الصادرة صباح اليوم الخميس، الضوء على القمة النارية التي جمعت بين ناديي مانشستر سيتي وريال مدريد في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وحقق فريق مانشستر سيتي الإنجليزي فوزًا كبيرًا وكاسحًا على نظيره ريال مدريد الإسباني برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء، على ملعب الاتحاد، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وبناءً عليه، ودّع فريق ريال مدريد البطولة القارية بنتيجة 1-5، في مجموع مباراتي ذهاب وإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

الصحف العالمية تتحدث عن سقوط ريال مدريد أمام مانشستر سيتي برباعية

وكانت البداية مع صحيفة «ماركا» الإسبانية، التي عنونت «ليلة سوداء على الأبيض»، مُضيفة: "ريال مدريد عانى أمام مانشستر سيتي طوال الـ90 دقيقة".

وتابعت الصحيفة: "كورتوا ساهم في تقليص عدد الأهداف، رغم مشاركته مُصابًا أمام مانشستر سيتي".

صحيفة «ماركا»

فيما خرجت صحيفة «آس» الإسبانية، بعنوان «يبكي!» مُرفقة بصورة للنجم الفرنسي كريم بنزيما، مُضيفة: "كريم بنزيما يبكي بعد سقوط ريال مدريد أمام مانشستر سيتي برباعية".

وتابعت الصحيفة في تقريرها: "مانشستر سيتي انتقم من ريال مدريد وجعله يوّدع دوري الأبطال بنتيجة تاريخية".

صحيفة «آس»

أما صحيفة «موندو ديبورتيفو» فقد عنونت «ضربة قاضية بنتيجة 4-0»، مُضيفة: "مانشستر سيتي يقسو على ريال مدريد برباعية نظيفة في إنجلترا".

وتابعت الصحيفة: "مانشستر سيتي سيخوض نهائي دوري أبطال أوروبا ضد إنتر ميلان الإيطالي".

«موندو ديبورتيفو»

ولم تختلف صحيفة «سبورت» عن البقية، حيث عنونت «دُش لريال مدريد»، مُضيفة: "سقوط ريال مدريد أمام مانشستر سيتي كان قاسيًا، لقد كانت المباراة عبارة عن كابوس لمدة 90 دقيقة".

وتابعت الصحيفة: "مانشستر سيتي كان رائعًا وحقق نتيجة تاريخية، ولكن ريال مدريد تجنب هزيمة فاضحة بفضل تصديات الحارس تيبو كورتوا".

صحيفة «سبورت»

من جانبها، احتفلت الصحف الإنجليزية بفوز مانشستر سيتي الكبير، وتأهله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتصدر النجم البرتغالي برناردو سيلفا، لاعب مانشستر سيتي، صدر غلاف صحيفة «ميرور»، تحت عنوان «برناردو الذهبي»، مُضيفة: "النجم البرتغالي سجل أول هدفين من رباعية مانشستر سيتي".

وتابعت الصحيفة: "برناردو سيلفا يساهم في تأهل فريقه إلى نهائي دوري الأبطال على حساب ريال مدريد، قبل أن يُضيف مانويل أكانجي وجوليان ألفاريز الهدفين الثالث والرابع".

صحيفة «ميرور»

في حين اختارت صحيفة «الجارديان» عنوانًا «تحطيم ريال مدريد»، مُضيفة: "مانشستر سيتي الرائع يتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بفضل ثنائية برناردو سيلفا".

وتابعت الصحيفة: "مانشستر سيتي يُطيح ببطل أوروبا برباعية نظيفة، ويخطف بطاقة التأهل إلى نهائي دوري الأبطال والاستعداد لمواجهة إنتر ميلان الإيطالي".